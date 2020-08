Zaboravite na ugrađenu navigaciju u autu, treba vam samo Waze

Aktivna navigacija s glasovnim uputama, dobre mape te upozorenja o prometu tri su osnovna stupa koja bi svaka navigacijska aplikacija trebala imati, a upravo je to ono zahvaljujući čemu je Waze stekao popularnost i zašto bi ga baš svaki vozač trebao imati na svojem pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Waze Namjena Auto navigacija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

Prije otprilike sedam godina, Google je platio nešto više od milijardu dolara kako bi pod svoje okrilje doveo inače izraelsku aplikaciju Waze koja je, u tome trenutku, već bila iznimno popularna. To svoju popularnost može zahvaliti ne samo činjenici da nudi prilično dobru opću navigaciju tijekom vožnje, nego i nekim prilično korisnim mogućnostima s društvenim predznakom koje druge slične aplikacije običavaju ne nuditi.

Waze, dakle, nudi zgodno riješenu aktivnu navigaciju za vrijeme vožnje s glasovnim uputama (na hrvatskom jeziku, a ča je moguće snimiti i vlastiti glas ako se iz nekoga razloga ne želi koristiti glas Matije Lovreca) s mogućnošću automatske promjene rute kretanja u ovisnosti u trenutačnom stanju u prometu. Tu je i prikaza aktualne brzine kretanja zajedno s ograničenjem brzine (iako se ipak treba pouzdati u znakove ograničenja iz prometnice), procjena vremena dolaska na odredište, mogućnost reprodukcije glazbe unutar aplikacije i štošta drugo.

Jedna od ponajbolje opremljenih aplikacija za auto navigaciju s vrlo izraženim društvenim predznakom zahvaljujući kojemu si vozači mogu međusobno pomagati

No, možda najvažnija karakteristika jest upravo njegova društvena komponenta. Svi koji koriste Waze mogu drugim vozačima davati do znanja o opasnosti na cestama kao što su radovi ili prometne nezgode, no možda još važnije, pozicije policijskih kamera kao i mjesta gdje se trenutačno nalaze policijske patrole koje nadziru promet. Dakako, uredno je podržan i na Android Autu i CarPlayu što ga samo čini dodatnom poželjnim.