Novi oglašivački format u Google Maps? Greška, testiranje, postojeća ili nova funkcionalnost?

Anthony Higman, korisnik Google Mapsa, prvi je uočio i objavio informaciju o ovom novom formatu oglašavanja na društvenoj mreži X (bivši Twitter). Tijekom vožnje prema Atlantic Cityju, Higmanu se na zaslonu pojavila iznenadna obavijest s opcijama "Otkaži" i "Dodaj stanku", sugerirajući mu da skrene do obližnje benzinske postaje lanca Royal Farms.

"Provjerite ovaj nevjerojatan novi format oglasa u aplikaciji Google Maps," napisao je Higman na X-u. "Upisao sam upute za put prema obali, i kada sam prolazio pored ove benzinske postaje, iskočio je oglas za Royal Farms s opcijom 'dodaj stanku'." Ono što je posebno zabrinulo Higmana jest činjenica da nije pretraživao niti upisivao bilo kakve pojmove vezane uz gorivo, hranu ili slične usluge.

Greška ili novi način oglašavanja?

Za sada nije još jasno zašto je to iskočilo na korisnikovom iPhonu. Neki komentiraju da se možda nešto pomiješalo u sustavu između Waze i Maps, koji su oba u vlasništvu Googlea. Drugi misle da je to nova, buduća funkcionalnost. Ako je to slučaj, onda ovaj novi pristup oglašavanja predstavlja značajan odmak od dosadašnje prakse Google Mapsa. Umjesto statičnih oglasa ili sponzoriranih rezultata pretraživanja, aplikacija sada aktivno sugerira dodatne stanice tijekom same navigacije. Oglas je jasno označen kao "sponzoriran", a korisnici imaju mogućnost odbiti prijedlog bez automatskog preusmjeravanja.

Google: "Nije novost"

Higman je istaknuo da je ovakav format oglašavanja "izuzetno ometajući" tijekom vožnje, otvarajući pitanja o sigurnosti i etičnosti takve prakse. Zanimljivo je napomenuti da je slična metoda oglašavanja već neko vrijeme prisutna u Wazeovoj aplikaciji, koja je također u vlasništvu Googlea.

Međutim, kada se Mashable obratio Googleu za komentar, glasnogovornik im je rekao sljedeće:

"Promovirane pribadače u navigaciji nisu novost - omogućuju ljudima da vide relevantne oglase za tvrtke kao što su benzinske postaje, restorani i trgovine duž njihove rute. Kako bi se izbjeglo ometanje vozača, ovi oglasi ne iskaču, šire se samo ako ih se dodirne, i brzo nestati nakon kratkog vremena."

Glasnogovornikovu izjavu uzimamo sa skepsom, jer možda je to pokusni balon da se vidi reakcija javnosti, u svakom slučaju ako se široko primjeni - bit će na granici između korisnosti i nametljivosti.