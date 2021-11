Apple će omogućiti kupcima da sami poprave svoj iPhone ili Mac

Prema mnogima, Apple je kompanija koja najviše otežava neovlašteni popravak svojih uređaja, dok servis u licenciranim servisima obično nije jeftin. Velike količine ljepila, nestandardni vijci i složena unutarnja struktura uređaja često otežavaju zamjenu baterija, ekrana ili ostalih dijelova uređaja, a jednom kada ih zamijenite, nije neuobičajeno da se Apple sjeti pa softverski blokira zamjenski dio i onemogući mu normalan rad.

No, ovoga je tjedna došlo do kopernikanskoga obrata, barem kada je riječ o novijim Appleovim uređajima. Iz ove je kompanije, prilično iznenađujuće, stiglo priopćenje u kojem se najavljuje lansiranje programa Self Service Repair (uradi sam popravak). On će omogućiti kupcima, koji se osjećaju da to mogu izvesti, omogućiti alate i originalne zamjenske dijelove da servis obave vlastitim rukama, kod kuće.

Pravo na popravak

Program će biti lansiran u SAD-u početkom sljedeće godine, a potom će se tijekom godine proširiti i na ostatak svijeta. Kupcima će prvo biti na raspolaganju alati i zamjenski dijelovi za iPhone 12 i 13, a nakon toga u program uradi sam popravaka uključit će se i Mac računala zasnovana na Appleovim procesorima M1. Ispočetka će program pokrivati zamjenu najčešće popravljanih dijelova kao što su ekran, baterija i kamera, no i to će se širiti s vremenom.

Apple je ovime službeno postao pristalica programa "pravo na popravak", što je inicijativa koja se širi Europskom unijom i SAD-om, a kojoj se nedavno pridružio i Microsoft.

Kupci koji se odluče na popravak uređaja u kućnoj radinosti na raspolaganju će imati i službene servisne priručnike. Prema uputama u njima moći će naručiti sve što im je potrebno za popravak određenog kvara. U slučaju da, nakon što završe s popravkom, Appleu vrate stari, zamijenjeni, dio – za to će čak dobiti i umanjenje cijene. U ponudi će biti preko 200 dijelova i alata samo za popravke uređaja iz linija iPhone 12 i 13.