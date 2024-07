Apple je predstavio okrnjenu javnu beta verziju Apple Mapsa

Apple se krenuo takmičiti s Google Maps, neprikosnovenim liderom u online navigaciji s rudimentarnom verzijom. Lako je moguće je da je to tek predigra za neke nove servise koje pripremaju.

Nova, javna beta verzija na webu ne predstavlja nikakva revolucionarna rješenja, dapače neki bitne funkcionalnosti još nedostaju. Posjetitelji stranice mogu dobiti direkcije za vožnju i šetnje, mijenjati između tri različita stila karte te citati vodice. Za europske korisnike vrlo malo izbora gradova I mjesta s iznimkom vodiča za nadolazeće Olimpijske igre 2024. u Parizu.

Mnoge naprednije značajke trenutno nedostaju. Korisnici neće pronaći 3D prikaze zgrada ili mogućnosti nadlijetanja. To se tek kao i funkcionalnost "Look Around" najavljuje u mjesecima koji dolaze.

U ovoj početnoj javnoj beta fazi, Apple Maps na webu dostupan je samo na engleskom jeziku. Podrška za preglednike ograničena je na Safari i Chrome na Macu i iPadu, dok korisnici Windowsa mogu pristupiti putem preglednika Edge ili Chrome.