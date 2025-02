Google Maps dodijelio Meksičkom zaljevu novo "službeno" ime

Najpopularniji kartografski servis na svijetu promijenio je naziv Meksičkom zaljevu u skladu s odlukom novog predsjednika SAD-a, pa sada on nosi različito ime, ovisno o tome odakle korisnik dolazi

Jedna od "ključnih" domoljubnih odluka novog-starog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koju je obećao provesti u djelo u prvim danima mandata, dobila je službenu potvrdu. Leteći iz New Orleansa prema Washingtonu, upravo nad Meksičkim zaljevom, Trump je u zrakoplovu Air Force One potpisao izvršnu uredbu o preimenovanju tog zaljeva – pa se on sada, barem kad je riječ o američkim službenim dokumentima, naziva Američki zaljev.

Google poslušao, Apple (još) nije

Ono što je službeno, dakle, mora se reflektirati i na Internetu, pa je Google u svoj kartografski servis Google Maps brže-bolje unio tu promjenu. Posjetiteljima koji na njihove stranice stižu iz SAD-a zaljev će se sada nazivati Gulf of America. Korisnicima iz Meksika, zemlje koja ne prihvaća tu jednostranu promjenu imena, zaljev će i dalje biti označen kao Gulf of Mexico.

Kako bi vuk bio sit, a ovce na broju, tu je i odluka Googlea da se svim ostalim korisnicima u svijetu prikazuju oba naziva. Posjetite li tako Google Maps iz Hrvatske ili bilo kojeg preostalog dijela svijeta, nad Meksičkim zaljevom vidjet ćete natpis "Gulf of Mexico (Gulf of America)" – iako je novi naziv postao službenim samo u SAD-u.

Google

Iz Googlea pojašnjavaju da promjena u prikazu zemljopisnih naziva slijedi službenu odluku, odnosno ažuriranje zapisa u američkom sustavu GNIS (Geographic Names Information System). Također, dugogodišnja je praksa da, u slučaju kad imena toponima variraju od zemlje do zemlje, korisnici njihovih karata vide samo svoje lokalno službeno ime, a svi ostali u svijetu vide oba imena.

"Poduzeo sam ovu akciju djelomično zato što je, kao što je navedeno u Uredbi, područje ranije poznato kao Meksički zaljev dugo bilo sastavnim dijelom naše nekoć rastuće Nacije i ostao je neizbrisiv dio Amerike", stoji u predsjedničkoj izvršnoj uredbi.

Uz promjenu imena, američki predsjednik proglasio je 9. veljače i službenim Danom Američkog zaljeva. "Prikladno je da se naša velika nacija okupi i obilježi ovu važnu prigodu i promjenu imena Američkog zaljeva. Pozivam javne službenike i sve građane Sjedinjenih Država da obilježe ovaj dan odgovarajućim programima, ceremonijama i aktivnostima", zaključuje predsjednik, kojeg su zasad poslušali – tek u Googleu. Servis Apple Maps, usput rečeno, i dalje zaljev naziva Meksičkim.