Appleova Immersive Video tehnologija samo za Vision Pro korisnike

"Submerged" je dizajniran kako bi u potpunosti iskoristio Apple Immersive Video format, koji nudi vidno polje od 180 stupnjeva s rezolucijom 8K, stereoskopskim 3D-om i prostornim zvukom. Film je smješten u razdoblje Drugog svjetskog rata i prati posadu podmornice tijekom napada torpedom. Gledatelji su u središtu zbivanja, a kako će to izgledati može se vidjeti u traileru koji je jučer objavio Apple.

"Submerged" režira Edward Berger, cijenjeni filmaš poznat po radu na filmu "Na zapadu ništa novo" (2022), koji je osvojio Oscara za najbolji međunarodni film. Bergerovo sudjelovanje daje projektu značajan kredibilitet i ukazuje na Appleovu želju da proizvodi visokokvalitetan sadržaj za svoju novu platformu.

U najavi filma "Submerged", Berger govori o kreativnim mogućnostima koje pruža Vision Pro naglavni uređaj. Naglašava da imerzivna priroda tehnologije mijenja način na koji pripovjedači pristupaju svom zanatu, jer gledatelji više ne gledaju samo film, već su smješteni unutar same priče.

Dio je šire Appleove strategije

Objava filma "Submerged" dio je šire Appleove strategije za proširenje svoje biblioteke imerzivnog sadržaja za Vision Pro. Od lansiranja uređaja u veljači 2024., Apple kontinuirano dodaje novi sadržaj za svoju platformu kao nedavno izašle serije poput "Boundless" i "Elevated", kao i poseban sadržaj poput najzanimljivijih trenutaka sa Super Bowla.

Apple je najavio i planove za buduće sadržaje, uključujući seriju o ekstremnim sportovima, kratkometražni film glazbenika The Weeknda i glazbenu seriju "Concerts for One". Ove raznolike ponude ukazuju na to da Apple istražuje širok spektar žanrova i formata kako bi pokazao mogućnosti svoje Immersive Video tehnologije.

Dostupan je isključivo na Vision Pro

"Submerged" će biti besplatno dostupan svim korisnicima Vision Pro uređaja putem Apple TV aplikacije. Film će se moći gledati u Australiji, Kanadi, Hong Kongu, Francuskoj, Njemačkoj, Japanu, Singapuru, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama. Korisnici u Kini imat će pristup sadržaju putem aplikacija Migu Video i Tencent Video. Apple Immersive Video sadržaj dostupan je isključivo na naglavnom uređaju Vision Pro i ne može se emitirati ili snimati.