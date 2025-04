Apple započeo s masovnom proizvodnjom komponenata za novi Vision Pro

Appleov ambiciozni uređaj za proširenu stvarnost, Vision Pro, nije ispunio prodajna očekivanja, stoga su već krenuli s ozbiljnim pripremama za novu verziju. Iako se ne radi o velikoj nadogradnji, blago unaprjeđenje Visiona Pro trebalo bi stići do kraja 2025. godine.

Kako prenosi MacRumors, pouzdani izvori iz Kine navode da su ključne komponente za novi uređaj već u masovnoj proizvodnji kod Appleovih hardverskih partnera, što uključuje zaslone, kućišta i elektroničke sklopove. Štoviše, navodi se da neki dobavljači užurbano rade kako bi ispunili narudžbe u zadanom roku.

Apple je, inače, još prošle godine smanjio proizvodnju postojećeg Vision Proa, a planira ga u potpunosti povući iz proizvodnje do kraja ove godine. Čini se da su zalihe dovoljne da potraju do lansiranja novog modela koji, prema svemu sudeći, neće biti revolucionaran kako se to prvotno zamišljalo.

Korisnici mogu očekivati manju nadogradnju s blagim promjenama u fizičkom dizajnom, a glavna novost će biti novi SoC, Appleov M5, koji bi trebao pružiti bolje performanse.