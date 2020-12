Ponovno se govori o mogućem Appleovom automobilu

Nakon što je Apple navodno odustao od razvoja vlastitog automobila i posvetio se isključivo razvoju softvera za autonomnu vožnju, doznalo se kako je ovaj projekt ipak nešto širi i aktivniji nego se to proteklih godina mislilo. Nove špekulacije o mogućem Appleovom ulasku na tržište automobila potaknula je informacija, u javnost dospjela prije desetak dana, koja kaže da su Apple i TSMC u pregovorima o izradi potpuno novog silicijskog čipa namijenjenoga isključivo za sustave autonomne vožnje.

Dvije su kompanije navodno već dogovorile da će zajednički razviti i proizvoditi ove čipove. Na temelju toga, i još ponekog neslužbenog izvora s Tajvana, tamošnji mediji kažu kako će Apple zaista krenuti u proizvodnji cijelog vozila. Za njega tvrde da će biti "sličan Tesli", bez detaljnijeg pojašnjenja. Proizvodnja bi, kažu, trebala na bazi većih serija započeti već u drugom tromjesečju 2021. godine.

Vrlo neslužbeno i neprovjereno

Na ulicama Kalifornije već se dugo testiraju razni prototipi vozila s Appleovom tehnologijom, no do sada se smatralo da ona neće biti spremna za upotrebu u finalnim proizvodima do 2023. ili 2025. godine. Međutim, novi izvori tvrde da razvoj ide bolje od očekivanoga, pa da bismo (djelomično ili potpuno) Appleov automobil mogli vidjeti na premijeri već u rujnu sljedeće godine.

Na webu ne nedostaje neslužbeniih futurističkih rendera Appleovog automobila

Analitičari su, dakako, skeptični oko ovako ambicioznog vremenskog plana, prije svega jer razvoj automobila inače traje godinama. Ako se išta iz ovog izvješća, dakle, može uzeti kao relevantno, najbolje što u rujnu 2021. možemo očekivati je tek najava automobilske tehnologije ili potpuno novog automobila iz Applea, koji bi onda na ceste mogao stići u dvije do tri godine nakon toga.

Siri za volanom?

Isto tako, ako će "Apple Car" ikada zaživjeti, jasno je da će ga u velikoj većini slučajeva moći "voziti" umjetna inteligencija. Novi je šef Projekta Titan, pod kojim se ova tehnologija razvija, John Giannandrea – čovjek koji je u Appleu zadužen za umjetnu inteligenciju i strojno učenje, koji među ostalim radi i na poboljšanjima virtualne asistentice Siri.