U travnju navodno stižu nove verzije AirPodsa Pro i iPhonea SE

Japanski blog Mac Otakara, inače poznat po relativno točnim predviđanjima Appleovih budućih poteza, objavio je informacije o tome što se u Cupertinu planira za ovo proljeće. U travnju bi, kako kažu Japanci, Apple trebao u prodaju pustiti drugu generaciju bežičnih slušalica AirPods Pro, kao i treću inačicu "jeftinog" iPhonea SE. Ove informacije navodno su stigle iz dobavnog lanca unutar Kine.

True wireless slušalice AirPods Pro neće biti pretjerano izmijenjene, kako kažu ovi izvori, a jedna od promjena koju najavljuju je nešto manja kutijica za punjenje. Prema informacijama koje su već ranije kružile u javnosti, same slušalice mogle bi biti kompaktnije, odnosno s njih bi mogla biti uklonjena (ili barem donekle smanjena) "stabljika", koja je kod Pro modela i izvorno bila kraća nego na "običnim" AirPodsima. Ostanu li bez te karakteristike, slušalice AirPods Pro postale bi sličnije nekim konkurentskim modelima koje imaju samo glavni dio "okruglog" kućišta koje se smješta u ušnu školjku.

iPhone SE (2020)

Kad je riječ o iPhoneu SE, izvori iz dobavnog lanca nemaju točnijih podataka o tome kako bi on mogao izgledati niti koje bi specifikacije mogao imati. Ranije se špekuliralo o tome da bi neki budući SE trebao dolaziti s većim ekranom (5,5"), pa bi umjesto recikliranja iPhonea 8, kao u modelu iz 2020. godine, SE za 2021. godinu mogao dolaziti u kućištu modela iPhone 8 Plus. To bi značilo da bi se iskoristio dizajn iz 2017. godine, uz vrlo vjerojatno noviji hardver (iz generacije 11 ili 12).

Nije isključeno i da će novi SE zadržati oblik dosadašnjeg 4,7-inčnog modela, ali i da će prijeći na noviji dizajn ekrana "od ruba do ruba" s notchem i dijagonalom 6,1" – odnosno da će iPhone SE u 2021. godini reciklirati kućište iPhonea 11 ili XR.