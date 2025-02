Asteroid 2024 YR4 prema novim mjerenjima više nije značajna opasnost za Zemlju

Priču o najopasnijem asteroidu ikad otkrivenom i njegovoj najvišoj dosad zabilježenoj vjerojatnosti udara u Zemlju od 3,1% možemo, kako se čini, polako privoditi kraju. Posljednjih tjedana mjerenja putanje asteroida 2024 YR4 pokazivala su porast vjerojatnosti da će on 22. prosinca 2032. godine udariti u naš planet, pa je šansa za sudar rasla sve do rekordne razine – no, potom se dogodilo ono očekivano. Nova i preciznija mjerenja pokazala su da se koridor rizika smanjuje te da Zemlja polako ostaje izvan njega.

Čini se da smo izbjegli opasnost

NASA je objavila da je tijekom promatranja ove srijede, 19. veljače, najveći dosad zabilježeni rizik od 3,1% ipak opovrgnut, jer su ga novi izračuni smanjili na 1,5%. Svako dodatno opažanje ovog asteroida teleskopima povećava našu sigurnost u to gdje će se on nalaziti i naglašava koliko je važno prikupljati dodatne podatke, kažu iz NASA-e, kako bi stručnjaci za planetarnu obranu mogli precizno odrediti rizike za Zemlju.

Procjene mogućih putanja asteroida s kraja siječnja NASA JPL/CNEOS

Samo dan nakon toga, u noći sa srijede na četvrtak, ponovno je nastavljeno promatranje, a ono je rezultiralo i dodanim smanjenjem procijenjenog rizika. Šansa da će 2024 YR4 u prosincu za nešto manje od osam godina pogoditi Zemlju sada je, prema NASA-i, tek 0,28%. Na priloženim ilustracijama možete vidjeti kako je izgledao procijenjeni koridor rizika prije i poslije detaljnijih opažanja i novih izračuna.

Novije procjene s užim koridorom rizika NASA JPL/CNEOS

Zemlja se, kako vidimo, nalazi na samom njegovom rubu i, u slučaju da se sužavanje koridora nastavi sukladno očekivanjima, vrlo će se brzo naći izvan njega. S novim podacima dosad najopasniji asteroid je degradiran na Torinskoj ljestvici s razine 3 na razinu 1.

ESA dala još nižu procjenu

I tek što je NASA objavila svoje nove procjene, Europska svemirska agencija javila se još detaljnijim mjerenjima. Prema njihovom centru za praćenje objekata bliskih Zemlji Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC), na dan 21. veljače vjerojatnost da će nas 2032. godine pogoditi ovaj asteroid je tek 0,16%, s tendencijom da vrlo brzo to padne na nulu.

Prikaz procjene opasnosti od udara kroz vrijeme ESA

Međutim, i dalje nije isključeno da će ovaj asteroid pogoditi Mjesec – vjerojatnost za to je trenutačno oko 1%. Takav bi događaj predstavljao dobru priliku za proučavanje asteroida i mogućih posljedica njegovog udara u naš planet. Kako sada stvari stoje, 2024 YR4 će nas za četiri, pa potom i za osam godina posjetiti i prohujati nam vrlo blizu, bit će vrlo dobro vidljiv, pa je i to također izvrsna prilika da ga astronomi detaljno prouče.