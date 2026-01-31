Rover Perseverance otkrio plaže u krateru Jezero na Marsu

Najnovija otkrića omogućena radom NASA-inog rovera Perseverance, za koja je zaslužan međunarodni tim znanstvenika s Imperial Collegea u Londonu, pružila su dosad najjasnije dokaze o postojanju drevnih obala i složenih interakcija između vode i stijena u marsovskom krateru Jezero. Istraživanje se fokusiralo na geološku formaciju uz unutarnji rub kratera, za koju se pokazalo da čuva tragove valova i kemijskih procesa starih milijardama godina.

Drevna marsovska rivijera

Ti nalazi sugeriraju da su uvjeti pogodni za život na površini Marsa trajali znatno dulje nego što se to ranije pretpostavljalo. Karbonatni minerali pronađeni na ovom lokalitetu od posebnog su značaja jer na Zemlji imaju sposobnost prirodnog konzerviranja organskih molekula i bioloških potpisa. Istraživači ističu da su obalna okruženja na Zemlji izrazito nastanjiva, što ovo otkriće čini ključnim za razumijevanje rane klime Crvenog planeta.

Analizom slika visoke rezolucije znanstvenici su riješili dugogodišnju debatu o podrijetlu promatrane formacije na obali. Utvrđeno je da je ona prvotno nastala kao eruptivna stijena, vjerojatno iz bazena lave, koja je naknadno transformirana pod utjecajem podzemnih voda bogatih ugljičnim dioksidom. Taj proces je kristale olivina pretvorio u željezne i magnezijeve karbonate, što ukazuje na dugotrajnu hidrotermalnu aktivnost ispod površine kratera.

Neizostavno je i povlačenje paralele sa Zemljom, gdje slična hidrotermalna okruženja podržavaju život mikroba. Činjenica da je voda cirkulirala kroz stijene tijekom dugih geoloških razdoblja dodatno osnažuje tezu o potencijalnoj nastanjivosti Marsa u njegovoj dalekoj prošlosti, čak i izvan granica samog jezera.

Tragovi valova na obali

Možda najzanimljiviji segment istraživanja odnosi se na niže dijelove rubne geološke formacije, gdje su identificirani slojeviti pješčenjaci s tragovima koje su oblikovali valovi. Geološka struktura ovih stijena, s karakteristično zaobljenim zrncima pijeska, predstavlja klasični primjer obalnog okruženja, a znanstvenici su potvrdili da su valovi drevnog jezera erodirali stijene i taložili ih kao pješčane slojeve duž obale.

Perseverance je već prikupio tri uzorka tla iz promatranog područja nekadašnje marsovske plaže te ih pripremio za povratak misijom Mars Sample Return – koja je u međuvremenu otkazana. Laboratorijske analize na Zemlji mogle bi preciznije datirati sedimentne slojeve i samim time bolje opisati događaje na rubu kratera, dekodirati klimatske uvjete iz tog doba te pronaći eventualne biološke tragove sačuvane do današnjih dana. No, zbog rezanja budžeta NASA-e priča o ovom otkriću vjerojatno će stati prije toga. Studija o marsovskim plažama objavljena je u časopisu JGR Planets.