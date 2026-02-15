Visoke koncentracije organskih tvari na Marsu upućuju na biološko podrijetlo

Analiza uzoraka, koje je pronašao rover Curiosity u krateru Gale na Marsu, otkriva visoke koncentracije složenih organskih molekula, koje nadilaze uobičajene "nežive" izvore, otvarajući pitanje života na Marsu

Sandro Vrbanus nedjelja, 15. veljače 2026. u 06:00
📷 NASA/JPL-Caltech/MSSS
NASA/JPL-Caltech/MSSS

U ožujku 2025. godine objavljeno je da su u uzorcima stijena, koje je analizirao kemijski laboratorij rovera Curiosity na Marsu, identificirani zasićeni ugljikovodici alkani. Riječ je o dotad najvećim organskim spojevima pronađenima na Marsu, a istraživači pretpostavljaju da bi oni mogli biti fragmenti masnih kiselina očuvanih u drevnom mulju kratera Gale.

Na Zemlji su masne kiseline primarno produkt živih organizama, iako mogu nastati i geološkim procesima. Budući da sami podaci s Curiosityja nisu tada mogli potvrditi podrijetlo molekula, provedena je dodatna studija kako bi se procijenili poznati nebiološki izvori, poput materijala donesenog meteoritima.

Rekonstrukcija prošlosti

Rezultati objavljeni početkom veljače u časopisu Astrobiology ukazuju na to da abiotički procesi ne mogu u potpunosti objasniti otkrivenu količinu organskih tvari, što hipotezu o biološkom podrijetlu čini znanstveno utemeljenom – te još jednom otvara pitanje drevnog života na Marsu.

Znanstvenici su kombinirali laboratorijske eksperimente zračenja, matematičko modeliranje i podatke s terena kako bi "vratili sat" oko 80 milijuna godina unatrag, odnosno kroz vrijeme tijekom kojeg je stijena bila izložena na površini Marsa. Ovom metodom procijenjeno je koliko bi organskog materijala bilo prisutno prije nego što ga je uništilo dugotrajno izlaganje kozmičkom zračenju.

Rezultati su pokazali da je ovo područje konzervativno sadržavalo između 120 i 7.700 ppm (dijelova na milijun) alkana dugih lanaca i/ili masnih kiselina. Takve visoke koncentracije značajno nadmašuju ono što bi tipični nebiološki procesi mogli proizvesti na drevnom Marsu. Ipak, tim naglašava da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se preciznije utvrdila brzina razgradnje molekula u marsovskim uvjetima.

Potraga za dokazima

Znanstvenici se u zaključku svojeg rada pozivaju na poznato načelo Carla Sagana da "izvanredne tvrdnje zahtijevaju izvanredne dokaze". Naglašavaju kako će svaka potencijalna detekcija života na Marsu biti podvrgnuta strogoj provjeri te da će, u skladu s normama astrobiologije, za konačnu potvrdu biti potrebno više neovisnih linija dokaza.

Trenutačni podaci pružaju snažne indicije, ali ne i konačan dokaz o postojanju života. Fokus budućih studija bit će usmjeren na bolje razumijevanje interakcije organskih molekula i ekstremnog okruženja Crvenog planeta prije donošenja bilo kakvih definitivnih zaključaka o prisutnosti ili odsutnosti marsovskog života.

