NASA izgubila kontakt s marsovskim orbiterom MAVEN, ugrožena komunikacija s roverima

Inženjeri pokušavaju uspostaviti vezu sa sondom u orbiti Marsa nakon gubitka signala 6. prosinca, a fragmentirani podaci upućuju na njezinu neočekivanu rotaciju i moguću promjenu putanje

NASA-in tim zadužen za misiju MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), u suradnji s komunikacijskom mrežom Deep Space Network, nastavlja intenzivne aktivnosti oporavka nakon gubitka kontakta s tom svemirskom sondom 6. prosinca. Unatoč naporima, pokušaji ponovne uspostave komunikacije s letjelicom zasad nisu bili uspješni, a samim time ugrožene su neke od aktivnosti koje ta agencija provodi na Marsu.

Analiza anomalije

Problemi su započeli prošloga tjedna, nakon što je sonda MAVEN "provirila" iza Marsa, gledano sa Zemlje. Prije nego što je sonda bila zašla iza Marsa, telemetrija je pokazivala da svi njezini sustavi rade normalno, no nakon njezina izlaska iz sjene planeta, zemaljske stanice nisu detektirale njezin povratni signal. Iako cjelovita telemetrija nije zaprimljena još od 4. prosinca, tim je uspio izvući manji fragment podataka o praćenju od 6. prosinca. Taj podatak postao je ključan za razumijevanje onoga što se dogodilo u orbiti Crvenog planeta.

Trenutno se svi napori ulažu u analizu dostupnih informacija kako bi se utvrdili uzroci prekida komunikacije i pronašao način za spas misije, poručuju iz NASA-e. Detaljna analiza spomenutog fragmenta signala sugerira da se letjelica MAVEN zarotirala na neočekivan način u trenutku kada se pojavila iza Marsa. Štoviše, frekvencija signala za praćenje upućuje na mogućnost da se orbita sonde pritom promijenila.

Inženjeri nastavljaju analizirati sve dostupne podatke kako bi otkrili najvjerojatnije scenarije koji su doveli do gubitka signala, dok se paralelno nastavljaju pokušaji ponovnog uspostavljanja kontakta. Neki od razloga za neočekivano ponašanje mogli bi biti kvarovi potisnika, koji su predugo ili prekratko radili i pritom utjecali na orijentaciju i promjenu putanje sonde.

Komunikacijski relej

Inače, letjelica MAVEN lansirana je u studenom 2013., a u orbitu Marsa ušla je u rujnu 2014. godine. Primarni cilj misije je istraživanje gornje atmosfere planeta, ionosfere te njezina interakcija sa Suncem i Sunčevim vjetrom, kako bi se bolje razumio gubitak Marsove atmosfere u svemir. Razumijevanje ovog procesa znanstvenicima pruža uvid u povijest atmosfere i klime tog planeta, postojanje tekuće vode i njegovu eventualnu nastanjivost. Prošle godine MAVEN je obilježio desetu obljetnicu boravka u orbiti.

MAVEN - Ilustracija Svemirski centar Goddard

Osim znanstvenih istraživanja, letjelica služi i kao ključni komunikacijski relej za NASA-ine rovere Perseverance i Curiosity, koji se nalaze na površini Marsa. Budući da je MAVEN jedan od četiri orbitera koji prenose komunikaciju s tla prema Zemlji, NASA aktivno radi na umanjenju utjecaja ove anomalije na operacije tih rovera. Srećom, preostali orbiteri – NASA-ini Mars Reconnaissance Orbiter i Mars Odyssey te ESA-in ExoMars Trace Gas Orbiter – ostaju potpuno operativni.

Za naredna dva tjedna planiranih operacija na površini Marsa NASA je dogovorila dodatne prelete preostalih orbitera kako bi nadomjestila nedostatak funkcionalnog MAVEN-a. Timovi zaduženi za rovere Perseverance i Curiosity prilagodili su svoje dnevne aktivnosti, čime je osigurano da se znanstvene misije tih robotskih vozila nastave neometano, unatoč aktualnim problemima u orbiti.