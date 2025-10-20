SpaceX lansirao 10.000-ti Starlinkov satelit

Program Starlink započeo je 2018. s prvim prototipovima, a komercijalna usluga dostupna je od 2021. godine. SpaceX je do sada lansirao više od 10.000 Starlinkovih satelita, od kojih je oko 8.600 trenutno aktivno u orbiti

SpaceX je tijekom vikenda lansirao 56 novih Starlinka, čime je broj ukupno lansiranih satelita u nisku Zemljinu orbitu premašio 10.000. Ovo je ostvareno tijekom 132. lansiranja Falcona 9 u 2025. godini, čime je izjednačen dosadašnji godišnji rekord dva mjeseca prije kraja ove godine.

Prema podacima astronoma Jonathana McDowella, trenutno je aktivno 8.608 Starlinka, dok se ostali postupno deaktiviraju ili deorbitiraju. Muskovi sateliti u pravilu imaju životni vijek od oko pet godina, nakon čega se namjerno spuštaju i sagorijevaju u Zemljinoj atmosferi, prenosi The Verge.

SpaceX trenutačno ima odobrenje za lansiranje 12.000 satelita, ali planira povećati broj na više od 30.000 u sljedećim godinama. Ipak, rast broja satelita u orbiti izaziva zabrinutost znanstvenika i regulatora zbog mogućeg “zagušenja” svemira. Slične megakonstelacije planiraju i Amazonov Project Kuiper, kao i neki europski i kineski projekti.