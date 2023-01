Appleov HomePod mini ima skrivene senzore koje će sada softverski aktivirati

Ovoga tjedna potpuno je neočekivano najavljen povratak originalnog HomePoda, Appleovog valjkastog pametnog zvučnika, prvi puta predstavljenoga prije gotovo pet godina. Druga generacija HomePoda, kao što smo prenijeli, donosi nekoliko manjih poboljšanja i podršku za nove tehnologije, a u hardverskom smislu ima ugrađene i senzore temperature i vlage, kojima se može mjeriti stanje u domu. Na temelju podataka iz tih senzora Appleov se sustav pametnog doma može automatizirati, kako bi uključivao ili isključivao, primjerice, grijanje ili hlađenje, kada temperatura dođe u neki određeni raspon.

Ono što je dodatno zanimljivo kod potonjega, jest činjenica da će senzori vlage i temperature biti uključeni nadogradnjom iOS-a na verziju 16.3. sljedećega tjedna – ali, ne samo za novi HomePod. Apple će, naime, to učiniti i na postojećim malenim okruglim pametnim zvučnicima, HomePod mini.

Softverski blokirani senzori

HomePod mini predstavljen je prije nešto više od dvije godine i od tada je u prodaji u nepromijenjenom izdanju, no već dugo se špekulira da ima skrivene, softverski onemogućene senzore. Apple to nikada nije spominjao niti potvrdio, no sada je to "priznao" ažuriranjem web stranice HomePoda mini. Na njoj, po novome, stoji da i ovi maleni zvučnici imaju ugrađene ambijentalne senzore, jednake kao i novi HomePod druge generacije.

To znači da korisnici ovih zvučnika više neće morati kupovati vanjske senzore za mjerenje vlage i temperature te automatizaciju doma. Oni koji su ih uz HomePod mini već kupili – žao nam je, tako Apple nekada funkcionira.

Uz zvučnike se navodi i da su senzori najpouzdaniji u ambijentalnim temperaturama od 15 do 30°C te u uvjetima relativne vlažnosti zraka između 30 i 70%. Napominju i da točnost očitanja može pasti ako je zvučnik dulje vrijeme glasno reproducirao glazbu.