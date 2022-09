Sonos napokon predstavio Sub Mini, kompaktni bežični subwoofer

Nakon višemjesečnog šuškanja i vapaja milijuna korisnika, Sonos je predstavio Sub Mini, kompaktni cilindrični subwoofer, koji se može bežično povezati s tvrtkinim soundbarovima i zvučnicima. Opcija je mnogo, no najočitiji kandidati za uparivanje sa Sub Minijem su Sonos Ray, Sonos Beam Gen 2 te par Sonosovih zvučnika One odnosno One SL. Naravno, ništa vas ne sprečava da ga uparite s bilo kojim drugim tvrtkinim uređajem.

Kompaktni Sub Mini sa Sonosovim se zvučnicima povezuje bežično, putem dedicirane 5-gigahercne bežične konekcije

Poput drugog tvrtkinog subwoofera, modela Sonos Sub (testirali smo ga u kombinaciji sa soundbarom Arc), Sub Mini se u sustav dodaje putem mobilne aplikacije Sonos S2, u svega nekoliko dodira. Sa zvučnicima se povezuje putem dedicirane 5-gigahercne bežične konekcije, a u kućnu mrežu se dodaje spajanjem na bilo kakav 2,4 ili 5 GHz Wi-Fi.

Sub Mini raspolaže s dva 6-inčna force-cancelling woofera

U cilindričnom kućištu Sub Minija, dostupnom u uobičajenoj crnoj i bijeloj izvedbi, nalaze se dvije 6-inčne force-cancelling zvučničke jedinice, koje su okrenute jedna prema drugoj, a između sebe imaju ovalni "tunel". Izvedene su kako bi anulirale zveckanje kućišta, a istovremeno proizvodile dubok, mesnat i udaran bas, sve do frekvencije od 25 Hz. Dimenzije cilindra su 30,5 x 23 centimetra, a masa mu iznosi respektabilnih 6,35 kilograma.

Sonos ističe kako je Sub Mini namijenjen sobama manje i srednje kvadrature te da je osobito pogodan za niže i umjerene glasnoće slušanja. Skretnica mu se ne može ručno namještati putem aplikacije, već nam predstavnici Sonosa tvrde kako je optimizirana za idealnu sinergiju sa svim tvrtkinim zvučnicima i soundbarovima. Ponašanje Sub Minija dodatno se može ugoditi pomoću tehnologije Trueplay, koja je i dalje dostupna samo na uređajima s iOS-om (i iPadOS-om). Trueplay prilagođava izlaznu karakteristiku Sonosovih zvučnika akustičkim specifičnostima prostorije u kojoj se oni nalaze.

Sub Mini u prodaju kreće s cijenom od 3.800 kuna, dakle zamalo je upola jeftiniji od tvrtkinog drugog subwoofera, modela Sub. Opravdava li tu cijenu te kako se ponaša u kombinaciji s raznim Sonosovim zvučnicima i soundbarovima, provjerit ćemo u narednim tjednima, nakon što ga testiramo.