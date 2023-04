Što su glazbeni streameri i koji odabrati?

U eri digitalne glazbe, svrha i popularnost glazbenih streamera većini su zacijelo razumljivi. Riječ je o uređajima namijenjenim što intuitivnijoj reprodukciji sadržaja s glazbenih i radijskih internetskih servisa, kao što su Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn Radio i drugi, te glazbe dijeljene unutar lokalne mreže. Drugim riječima, glazbeni streamer zapravo služi kao izvor zvuka, no, za razliku od CD playera ili gramofona, taj zvuk ne dolazi s fizičkih medija, već putem Interneta i s naših mrežno dijeljenih foldera.

Glazbenim streamerima u pravilu se upravlja putem pripadajućih mobilnih aplikacija. Nakon jednostavnog upisivanja podataka za korisničke račune glazbenih servisa koje koristimo, dobivamo pristup svim našim playlistama i favoritima, a tu je redovito i mogućnost pretraživanja ponude samih glazbenih servisa, baš kao da koristimo njihovu službenu aplikaciju.

Mnogi streameri donose podršku za Spotify Connect i Tidal Connect, protokole koji nam omogućavaju da glazbu sa Spotifyja odnosno Tidala odabiremo unutar službenih aplikacija tih servisa, gdje nam se sam streamer prikazuje na popisu prepoznatih uređaja za reprodukciju zvuka. Streameri također mogu podržavati Google Chromecast i Apple AirPlay, što su još dva iznimno praktična načina za puštanje glazbe s mobilnog uređaja na kućni hi-fi sustav.

Glazbeni streameri koriste se pomoću mobitela. Željenu glazbu puštamo putem aplikacije samog streamera, a u mnogim slučajevima i izravno iz aplikacije konkretnog glazbenog ili radijskog servisa

Kako se to razlikuje od Bluetootha? U dva ključna detalja: kvaliteta zvuka putem Bluetootha niže je kvalitete, te korištenje Bluetootha podrazumijeva da nam je mobitel unutar dometa od uređaja na koji puštamo glazbu. Kad se u iste svrhe koristi glazbeni streamer, takvih ograničenja nema. Zvuk se reproducira u maksimalnoj kvaliteti koju konkretan glazbeni servis nudi, a za mobitel je dovoljno da se nalazi unutar istog Wi-Fija. Štoviše, nakon što pustite željenu pjesmu ili playlistu, mobilni uređaj možete koristiti za bilo što drugo, čak i isključiti. Tome je tako jer se zvučni zapis ne "prenosi" s mobilnog uređaja u glazbeni streamer, već mobilni uređaj zapravo samo služi zadavanju naredbi, koje glazbeni streamer poslušno izvršava. Svemu tome unatoč, mnogi glazbeni streameri, uz druge spomenute bežične tehnologije, također podržavaju Bluetooth.

Posjedujete li vlastitu kolekciju digitalne glazbe, glazbeni streameri omogućit će vam da ju reproducirate na više različitih načina: putem USB sticka ili eksternog diska, ili preko kućne mreže, korištenjem protokola UPnP/DLNA. Dovoljno je mrežno podijeliti folder s vlastitom fonotekom, koja se može nalaziti na kućnom računalu ili NAS-u.

Glazbeni streameri povezuju se s kućnom mrežom i pojačalom. Neki modeli signal mogu poslati i u digitalnom obliku, što je zgodna opcija za vlasnike pojačala s integriranim DAC-om više kvalitete

Glazbeni streameri ugrađeni su u mnoga moderna integrirana pojačala, no također su dostupni u formi zasebne komponente, kojom se može dopuniti stariji hi-fi sustav, kako bi mu se dodala mogućnost reprodukcije digitalne glazbe u punoj raskoši. Takvi, "samostalni" glazbeni streameri redovito posjeduju digitalno-analogni konverter, stoga obavljaju pretvorbu audiozapisa u analognu domenu, nakon čega još samo preostaje dovesti ga do pojačala. To se izvodi putem analognog RCA sučelja, spajanjem RCA izlaza iz streamera s RCA ulazom na pojačalu. Ako imamo integrirano pojačalo s ugrađenim digitalno-analognim konverterom, kojeg bismo htjeli koristiti radije nego DAC u streameru, tada valja odabrati streamer s digitalnim izlazom. Ovisno o vrsti digitalnog ulaza na samom pojačalu, može se raditi o optičkom (TOSLINK) ili koaksijalnom izlazu.

Ponuda pojačala s integriranim glazbenim streamerima, kao i glazbenih streamera u formi zasebne komponente, iznimno je bogata. Tvrtka Ronis u ponudi ima oko 70 glazbenih streamera raznih proizvođača, uključujući modele itekako cjenjenih brendova, kao što su Audiolab, Bluesound, Marantz, Primare, Cambridge Audio i Musical Fidelity.

U nastavku donosimo pregled nekih od najzanimljivijih modela iz različitih cjenovnih kategorija, koji provjereno predstavljaju odličan odabir.

Cambridge Audio CXN V2

Specifikacije Izlazi Optički (TOSLINK), koaksijalni (RCA), analogni (nebalansirani RCA i balansirani XLR) Mrežna povezivost Ethernet, Wi-Fi 5, Spotify Connect, Tidal Connect, Google Chromecast, AirPlay 2, UPnP/DLNA

Iz više audiofilske klase stiže Cambridge Audio CXN V2, glazbeni streamer koji se nametnuo kao ponajbolja kupnja za korisnike koji raspolažu budžetom od oko 1.000 eura. Osim vrhunske izrade i preglednog ekrana, na kojem se prikazuju informacije o onome što trenutačno svira, CXN V2 nudi sve potrebne oblike žične i bežične povezivosti. Za glatko i praktično streamanje glazbenih sadržaja, tu su integrirani Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect. Ako glazbu i radijske postaje ne želite reproducirati iz službenih aplikacija pripadajućih servisa, već s jednog mjesta, upravo je tome namijenjena Cambridge Audiova aplikacija StreamMagic. CXN V2 opremljen je s dva Wolfsonova 24-bitna digitalno-analogna konvertera WM8740 – po jednim za svaki kanal – te uredno barata sa zapisima kvalitete do 24-bit/384 kHz, kao i formatom DSD. Audiofile će zanimati i kako uređaj nosi oznaku Roon Ready. Osim optičkog i koaksijalnog digitalnog izlaza, raspolaže balansiranim i nebalansiranim analognim izlazima. Tu su i optički i koaksijalni ulaz, kao i USB ulaz, pa se CXN V2 s lakoćom uparuje s drugim digitalnim izvorima zvuka i biva transformiran u potpuni kućni glazbeni centar.

Cijena: 1.049 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 892 eura

Marantz NA6006

Specifikacije Izlazi Optički (TOSLINK), analogni (RCA, fiksni i varijabilni) Mrežna povezivost Ethernet, Wi-Fi 4, Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay 2, UPnP/DLNA

Osim što se radi o izrazito sposobnom streameru, temeljenom na poznatoj, priznatoj i sve boljoj softverskoj platformi HEOS, Marantz NA6006 ponosi se svojom sposobnošću da posluži i kao sposoban linijski DAC, kao i pojačalo za slušalice. S drugim se izvorima zvuka povezuje putem optičkog (TOSLINK) ulaza, a tu je i optički izlaz, pomoću kojeg audiozapis možemo poslati na obradu u neki drugi, još moćniji DAC. Marantzova zvjerka također raspolaže analognim (RCA) izlazima. Aplikacija HEOS nudi dopadljivo sučelje, gotovo sve relevantne glazbene i radijske servise, pristup glazbi dijeljenoj putem lokalne mreže, kao i multiroomu sekciju, za intuitivno puštanje glazbe na svim Marantzovim i Denonovim HEOS pojačalima, streamerima i zvučnicima u domu. Ugrađeni DAC ESS Sabre ES9016K2M također može raditi s DSD zapisima, što NS6006 čini vrlo zanimljivim odabirom (i) za zagriženije audiofile.

Cijena: 654 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 556 eura

Bluesound Node

Specifikacije Izlazi Optički (TOSLINK), koaksijalni, analogni (RCA, fiksni i varijabilni) Mrežna povezivost Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth, Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, UPnP/DLNA

Node je jedan od najpopularnijih glazbenih streamera modernog doba, što može zahvaliti izvrsno pogođenoj kombinaciji estetike, funkcionalnosti i cjelokupnih performansi, bez obzira govorimo li o mogućnostima njegove softverske platforme, ili kvaliteti zvuka. Node je temeljen na čuvenom BluOS-u, moćnom i intuitivnom glazbenom operacijskom sustavu, koji nudi integraciju sa svim relevantnim glazbenim servisima i kućnim fonotekama, kao i brojne opcije finog ugađanja glazbenog sustava, s kojim je povezan. Zanimljivost ovog uređaja jest i postojanje HDMI eARC ulaza, koji ga čini odličnim izborom za sustave gdje će streamer također biti uparen s televizorom.

Cijena: 650 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 553 eura

Primare NP5 Prisma MKII

Specifikacije Izlazi Optički (TOSLINK), koaksijalni Mrežna povezivost Ethernet, Wi-Fi 4, Bluetooth, Spotify Connect, Google Chromecast, AirPlay 2, UPnP/DLNA

U našoj nedavnoj recenziji glazbeni streamer NP5 Prisma MKII, proizvod cijenjene švedske tvrtke Primare, okitio se nagradom "Bug preporuka", što dovoljno govori o koliko se sposobnom uređaju radi. Riječ je o neobično kompaktnoj komponenti, uglađene vanjštine i brojnih mogućnosti, među kojima su podrška za Chromecast, AirPlay 2 i Spotify Connect, što za većinu korisnika rezultira optimalnim korisničkim iskustvom, budući da željene sadržaje mogu puštati iz službenih aplikacija odabranih glazbenih servisa. Naravno, za one koji kontrolu žele imati na jednom mjestu, tu je i pripadajuća mobilna aplikacija, koja sve servise grupira unutar istog sučelja. Sposobna ugrađena tehnološka platforma isporučuje zaista uvjerljiv zvuk, stoga NP5 Prisma MKII predstavlja jedan od najzanimljivijih izbora u svojoj cjenovnoj kategoriji.

Cijena: 599 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 509 eura

Audiolab 6000N Play

Specifikacije Izlazi Optički (TOSLINK), koaksijalni Mrežna povezivost Ethernet, Wi-Fi, Spotify Connect, UPnP/DLNA

Otkako se pojavio na tržištu, Audiolabov glazbeni streamer 6000N Play privlači pažnju svojim mogućnostima i akustičkim performansama. Audiolab je implementirao ESS-ov digitalno-analogni konverter ES9018 Sabre32 Reference, koji barata audiozapisima kvalitete do 24-bit/192 kHz, te niz vlastitih rješenja za optimalno provođenje audiosignala; neka od njih, poput posve odvojenog napajanja s učinkovitim toroidnim transformatorom, posuđena su iz tvrtkinih poznatih i priznatih CD transporta. Softverski se 6000N Play oslanja o platformu DTS Play-Fi, dostupnu za računala i mobilne uređaje, koja omogućava streamanje glazbe s većine popularnih glazbenih i radijskih servisa i lokalne mreže. Podržan je i Spotify Connect, stoga pretplatnici Spotifyja glazbu mogu puštati iz službene aplikacije tog servisa.

Cijena: 599 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 509 eura

Elipson WM Multiroom

Specifikacije Izlazi 3,5 mm, optički (TOSLINK) Mrežna povezivost Wi-Fi 5, Bluetooth, Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, UPnP/DLNA

Za zaista povoljnih stotinjak eura, Elipsonov "zvučni pak" donosi većinu funkcija, koje bi vlasnici starijih hi-fi sustava mogli zatrebati, poput bit-perfect reprodukcije putem optičkog izlaza, podrške za protokole Spotify Connect, Tidal Connect i AirPlay 2 te praktične mobilne aplikacije. Unutar nje moguće je dodati druge popularne glazbene i radijske servise, kao što su Deezer, Qobuz, Amazon Music i TuneIn Radio, te pristupiti mrežno dijeljenim sadržajima. Kao što mu naziv kaže, WM Multiroom također je dio Elipsonovog multiroom ekosistema, stoga unutar iste aplikacije glatko surađuje s drugim tvrtkinim uređajima, koji ga također podržavaju.

Cijena: 106 eura (kupite ovdje)

Cijena uz BUG popust (kod STREAM-15): 90 eura