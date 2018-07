Na "festivalu brzine" u Goodwoodu sudjelovat će i autonomni trkaći bolid

Roboracer EV poznat iz trkaće klase Roborace autonomno će se provesti hillclimb stazom na velikom automobilističkom događaju Goodwood Festival of Speed

Ovogodišnji Goodwood Festival of Speed i ove će se godine održati na poznatom mjestu, u gorskom području na jugu Engleske od 12. do 15. srpnja, i to jubilarni 25. put. Ovaj "srebrni jubilej" bit će obilježen, među ostalim, i činjenicom da će na hillclimb utrci u sklopu Festivala po prvi puta sudjelovati i jedan autonomni automobil.

Stazu nešto kraću od dva kilometra prvi će autonomno (pokušati) prijeći trkaći bolid Roboracer EV, osmišljen za utrkivanje u klasi autonomnih formula Roborace. Ovakvi su bolidi već pokazali kako bez ljudskog pilota ili nadzora može donekle parirati ljudskim vozačima, iako ne u potpunosti. Ova će utrka zasigurno za ovu vrstu bolida predstavljati najveći izazov do sada.

Osim krivudave staze problem bi mogle predstavljati i neravnine na asfaltu, kao i činjenica da je s ove ceste vrlo lako skliznuti u travu ili u stogove sijena koji čine sigurnosne barijere. Roboracer EV je na ove izazove spreman odgovoriti svojim naprednim senzorima, radarima i tehnologijom autonomne vožnje, a kako bi imao šansu ostvariti dobro prolazno vrijeme "zaduženo" će biti 724 konjske snage u njegova četiri elektromotora.

Za one koji žele ovaj spektakl gledati putem Interneta, organizatori festivala brzine u Goodwoodu osigurali su i prijenos uživo koji će biti dostupan na YouTubeu.