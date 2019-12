Postaje li polica osiguranja od automobilske odgovornosti konačno digitalna?

Hrvatska društva za osiguranje u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske (CVH) i Hrvatskim uredom za osiguranje (HUO) pokrenuli su projekt digitalne police osiguranja od automobilske odgovornosti. Što to znači za praksi?

Hrvatska društva za osiguranje u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske (CVH) i Hrvatskim uredom za osiguranje (HUO) pokrenuli su projekt digitalne police osiguranja od automobilske odgovornosti. Ciljevi projekta bili su omogućiti u realnom vremenu provjeru postojanja police obveznog osiguranja od AO prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled. Zatim, omogućiti bolju kvalitetu podataka (ručno prepisivanje podataka s police rezultiralo je do sada neizbježnim greškama), omogućiti bolju kontrolu prilikom storniranja ili prekida police, te omogućiti veći fond podataka o vozilima u svrhu kvalitetnije procjene rizika i daljnje automatizacije procesa izrade. Nadalje, tu je i ekološka nota koja donosi smanjenje utroška papira, ali i ukupno smanjenje troškova.

Način na koji funkcionira sustav digitalne police auto osiguranja predstavili su mr. sc. Slaven Dobrić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, dr. sc. Goran Pejić, pomoćnik Uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske te Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a.

Što se mijenja?

Do sada je cijeli proces funkcionirao na sljedeći način:

Korisnik zaključuje policu osiguranja na prodajnom mjestu, ili putem dogovora na daljinu Osiguravajuće društvo tiska policu i dostavlja je osiguraniku, ili pak osiguranik sam ispisuje policu koju je sklopio na daljinu Osiguranik dolazi na registraciju vozila s tiskanom policom ili potvrdom Djelatnici stanice za tehnički pregled prepisuju podatke s police te ih šalju u MUP

Kao što smo naveli, realizacijom ovog projekta od sada je u stanicama za tehnički pregled vozila moguća provjera postojanja police obveznog auto osiguranja u realnom vremenu što vlasnicima vozila omogućava registraciju vozila bez potrebe za predočenjem fizičke police ili potvrde. Novi proces je sljedeći:

Korisnik zaključuje policu osiguranja na prodajnom mjestu, ili putem dogovora na daljinu Osiguravajuće društvo tiska policu i dostavlja je osiguraniku, ali je i šalje u bazu podataka Centra za vozila Hrvatske Osiguranik dolazi na registraciju vozila bez tiskane police ili potvrde Stanice za tehnički pregled odmah raspolažu ulaznim podacima o zaključenim policama te podatak o registraciji vozila šalju u MUP Centar za vozila Hrvatske šalje povratnu informaciju o korištenju police svim osiguravajućim društvima

“Nakon što osiguranik zaključi policu obaveznog osiguranja, naša društvo za osiguranje gotovo trenutačno šalju podatke u bazu podataka Centra za vozila Hrvatske. Na taj način osiguranik u pravilu nije više dužan na registraciju automobila nositi sa sobom niti policu osiguranja niti potvrdu o polici. Ovim projektom ubrzavamo i olakšavamo procese našim osiguranicima, ubrzavamo protok informacija, a ne smijemo zanemariti niti ekološku dimenziju projekta jer se njime smanjuje utrošak papira i stvaranja papirnatog otpada“, istaknuo je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje

„Ovo je jako važan korak i za društva za osiguranje, članice HUO-a. U okviru krovnog udruženja hrvatske osigurateljne industrije pokrenuli smo i stavili u funkciju projekt koji će svim našim članicama, ali i njihovim korisnicima-ugovarateljima osiguranja i osiguranicima pružiti benefite, kako praktične tako i financijske. S druge strane, ovime jasno pokazujemo smjer kojim ide naša cjelokupna industrija, a to je digitalizacija i pojednostavljivanje procesa i naših proizvoda u cjelini uz stalni fokus na klijente“, rekao je Slaven Dobrić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.

Slaven Dobrić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje

Trebate li uz prometnu dozvolu i dalje imati tiskanu policu?

U načelu, ne trebate imati tiskanu policu. No, stvari nisu savršene, budući da u Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (čl. 66) stoji kako je vozač dužan na zahtjev ovlaštene službene osobe predočiti policu osiguranja ili drugi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju. Drugim riječima, policu uz sebe i dalje morate imati, no ona ne mora biti ispisana. Budući da se zakon nije mijenjao, i do sada je praksa trebala biti takva.

Možete policijskom službeniku pokazati potvrdu o sklopljenom osiguranju na zaslonu mobilnog uređaja ili bilo koji drugi dokaz da ste sklopili obvezno osiguranje od AO. Dakle, ako nemate uz sebe ispisanu policu, pobrinite se da uz sebe imati mobitel s napunjenom baterijom, te policu spremljenu lokalno na uređaju, ili negdje „u oblaku“ (pod uvjetom da imate internetsku vezu). Stvari su utoliko apsurdne što MUP raspolaže svim podacima o osiguranim vozilima, a dokaz o sklopljenom osiguranju i dalje se traži na uvid od vozača.

Ipak, iako je birokracija drugo ime za nepotrebnu komplikaciju, treba pohvaliti ovaj projekt i želju da se određeni procesi digitaliziraju, posebno oni koji su trebali biti digitalizirani još prije 15 ili 20 godina.

Što je sa zelenom kartom osiguranja?

Tzv. zelena karta osiguranja, koju morate imati sa sobom idete li u inozemstvo, od 1. srpnja 2020. postaje „bijela“ karta koja će biti (polu)digitalizirana. Opet ćete morati imati uz sebe na uvid nekakav dokaz ili potvrdu o sklopljenom osiguranju – bijelu kartu moći ćete dobiti od osiguravatelja na zahtjev putem e-maila.

Posjedovanje zelene karte posebno se provjeravalo kod vozača koji prelaze u susjednu BiH pa su tako i stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije za vožnju do ostatka Hrvatske, osim police osiguranja od AO, trebali imati i zelenu kartu kako bi prošli kroz Neum. Prema riječima mr. sc. Slavena Dobrića to će se uskoro promijeniti jer će BiH uskoro biti u registracijskom sustavu koji omogućuje olakšan cestovni promet između Hrvatske i BiH.

Koliko osiguravatelji zarađuju na nama?

Iako su u zadnjih nekoliko godina cijene polica obveznog osiguranja od AO značajno pale te se, prema izjavama HUO-a, u prosjeku kreću oko 130 EUR, 14 osiguravajućih kuća u Hrvatskoj i dalje na osnovu polica osiguranja od AO godišnje ubiru oko 10 milijardi kuna. S druge strane, oko 5,5 milijardi kuna isplaćuje se godišnje na osnovu odštetnih zahtjeva, bilo fizičkim ili pravnim osobama.

Hoće li se što promijeniti u budućnosti, teško je prognozirati. Naime, Zakon je takav da i dalje ne omogućava sklapanje police osiguranja od AO na period kraći od godine dana. Dakle, vozite li kabriolete ili radne strojeve koje koristite samo sezonski, svejedno morate platiti godišnju policu osiguranja koju morate imati uz sebe, bilo fizički ili digitalno.

Fotografije: Mario Pavlović Mili

Naslovna fotografija: ilustracija