Proizvođači automobila razmatraju prelazak na 48 volti

Iako cijeli svijet "bruji" o skorom prelasku na potpuno električne automobile, proizvođači automobila i dalje naporno rade kako bi postojeća vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem učinili efikasnijima i boljima – ipak će se takvi automobili proizvoditi još barem dva desetljeća. Iz tog razloga neki su, piše New York Times, počeli razmišljati o tome da elektroinstalacije u takvim, "običnim" vozilima prebace na sustave višeg napona.

Umjesto postojećih standardnih 12 volti, napon bi na nekim automobilima u bližoj budućnosti na električnim instalacijama mogao biti zamijenjen onim od 48 volti. Prelazak na ovaj sustav omogućio bi napajanje brojnih elektroničkih komponenti unutar vozila jednako kao i elektromotora u manje snažnim hibridnim sustavima. Modeli gradskih terenaca Porsche Cayenne i Bentley Bentayga već imaju ugrađene sustave višeg napona na dijelu svojih instalacija koji trebaju više snage, a trend bi se uskoro mogao i nastaviti.

48V je napon koji se ne smatra visokim, za razliku od onoga od 60V, pa su i sigurnosne mjere za ugradnju manje

Hibridi s motorima koji su pogonjeni s istih tih 48 V značajno su, i do 70%, jeftiniji od "punih" hibrida, a pružaju i do 70% efikasnosti koja se može dobiti od jačih elektromotora. Procjene govore da bi upravo ovi "manji" hibridni sustavi već do 2025. mogli globalno zauzimati oko 14% udjela u prodaji novih vozila. Među proizvođačima koji će prijeći na ovu tehnologiju spominju se Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Fiat-Chrysler i drugi.

Za početak će sustavi na naponu od 48 V najčešće biti ugrađivani paralelno uz 12-voltne instalacije, no za očekivati je da će s vremenom svi električni dodaci automobila poput podizača prozora, grijača ili brisača prijeći na 48 V.