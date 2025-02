Europskim serverima prijeti kronični manjak kapaciteta

Europski podatkovni centri ove će godine proširiti kapacitet za 22 %, ali ni to možda neće biti dovoljno da se zadovolji rastuća potražnja. A to znači da bi Europa mogla još više zaostati u utrci za umjetnom inteligencijom, javlja Reuters. Pojava kineskog DeepSeeka probudila je nadu u energetski učinkovitije AI modele no, smatraju analitičari, malo je vjerojatno da će to riješiti hitne europske probleme električne mreže i nedostatka odgovarajućih lokacija za nove centre.

Nedostatak prostora i energije

Velike softverske tvrtke poput Googlea i Amazona planiraju izgradnju "hiperrazmjernih" servera, a daleko više prostora povezanog s umjetnom inteligencijom trebaju i europske korporacije.

"Ponuđači ne mogu izgraditi nove kapacitete dovoljno brzo da zadrže korak s potražnjom", čulo se na konferenciji Kickstart Europe, održanoj ovih dana u Amsterdamu. Nedostatak prostora najakutniji je u tradicionalnim velikim europskim podatkovnim centrima u Frankfurtu, Londonu, Amsterdamu, Parizu i Dublinu, gdje ograničenja električne mreže onemogućavaju značajniji rast kapaciteta. Zbog toga, rečeno je na konferenciji, rastu sekundarna tržišta. Najveći rast ove godine očekuju Milano, Varšava i Berlin, a tvrtke prostor za nove servere traže izvan gradova.

Kolokacijski prostori

Analitička tvrtka CBRE predviđa da će dostupan kapacitet, mjeren u poslovanju podatkovnih centara prema količini električne energije potrebne za napajanje, ove godine iznositi oko 9,1 gigavata. Prosječna europska cijena izgradnje "kolokacijskih" prostora koji unutar servera iznajmljuju velike tvrtke iznositi 12 milijuna eura po megavatu. To bi, kažu, značilo da se europska industrija ove godine širi za više od 100 milijardi eura.

Zagušenje električne mreže i nedostatak odgovarajućih lokacija za nove podatkovne centre glavni je europski problem tonodiaz

No, to je sitnica kad se usporedi s američkim ulaganjima: samo Oracle, Microsoft i OpenAI će u projekt AI infrastrukture zvan Stargate uložiti 500 milijardi dolara. Europa, upozoravaju voditelji europskih podatkovnih centara, ozbiljno riskira da padne u tehnološku ovisnost i AI projekte potpuno prepusti SAD-u i Kini.