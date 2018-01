Reli kao odmor od tech poduzetništva

Kako ste već sigurno čitali ovdje ili ovdje, ili u hrpama objava na Fejsu, Saša Cvetojević i Oleg Maštruko sredinom siječnja idu na reli Budapest – Bamako. Bit će to prvi pokušaj dolaska do cilja ovog relija i prelaska Sahare električnim vozilom, Teslom X.

Pokretač i organizator relija Budapest Bamako, koji se održava već 12. put, je Andrew G. Szabo, susjed iz Mađarske i vrlo zanimljiva osobnost, dosta povezana sa svijetom tehnologije i startupa. Iskoristili smo priliku za kraći razgovor…

Szabo, internetski si poduzetnik s dosta iskustva. Koliko mi je poznato, tvoj prvi veći poslovni uspjeh bio je s domenom Date.com, prvom i originalnom domenom za mrežno upoznavanje i dejting, još u davnim devedesetima. Kako se to izdešavalo?

Bio je to zaista hrabar potez, da kupim domenu date.com 1996. U to vrijeme bila je to najviša cijena ikad plaćena za neku internetsku domenu – iskeširali smo 50.000 dolara za nju. Tada sam se bavio poslom spajanja i upoznavanja preko telefona, pa sam znao prepoznati vrijednost dobrog telefonskog broja, a onda i domene. Jednom sam platio tisuću dolara za broj 1-800-TIE-ME-UP, bio je u vlasništvu nekog mehaničara koji nije ni znao što bi s njim.

Dakle, bio sam siguran da ćemo vratiti uložen novac na Date.comu relativno brzo. Godinu dana kasnije, na vrhuncu internetskog booma, grupa iz Brooklyna nam je pristupila i ponudila milijun dolara u cashu za Date.com. Trebali smo donijeti jednu od najtežih odluka u biznisu. Imao sam samo 28 godina i nisam zaradio prvi milijun. Odbili smo. Kasnije se pokazalo da su se ljudi koji su nam pristupili bavili pranjem novca za jednu kriminalnu organizaciju u Brooklynu i da su redom kupovali sve na Internetu što ima veze s dejtingom, upoznavanjem i zabavom za odrasle.

Na našoj smo domeni složili web koji je do 2001 bio treći najveći web za upoznavanje iza Yahoo personals i Match.com.

Internetsko upoznavanje je danas ogroman biznis, je li ti žao što si ga napustio pred dosta godina, ili misliš da je to bila prava odluka u pravo vrijeme?

Ne, nikad mi nije žao. Otkad sam izašao iz toga podigao sam mnogo drugih kompanija i projekata. Avanturist sam u srcu. Završim jednu avanturu i mičem se na narednu. Ljudi koji su u biznisu samo zbog love ne zabavljaju se tako dobro kao ja.

Tvoji trenutno najvažniji poslovi su Dotodo, dostava paketa, i Crysto, "kriptovalute na jednostavan način", kako kaže tagline. Obe spadaju u tipove startupa kakvi se dosta javljaju u zadnje vrijeme, objasni nam po čemu se tvoji projekti posebno ističu?

Softverska imovina Dotodoa je prodana pred godinu dana tako da sam već van toga. Crysto je trenutno u procesu podizanja investicije od 10 milijuna dolara. Crysto je potpuno integrirana servisna kuća za rudarenje kriptovaluta i financijske usluge. Rudarimo razne kriptovalute. Cash flow koji rudnik generira koristimo za gradnju i razvoj drugih poslovnih jedinica povezanih s Bitcoinom, kao što su bankomati, online platforme za trgovinu, divizija za quantum trading, peer to peer crypto lending i slično.

I naravno, neizbježno pitanje o reliju, ono zbog čega smo tu… Budapest Bamako je sada već stabilna tradicija, u siječnju ide po dvanaesti put, po prvi put, zahvaljujući Teamu Tesla, i s električnim autom. Kako je sve to započelo?

Budapest Bamako je projekt kojeg sam vlasnik i organizator duže nego ijednog drugog, a čak niti ne posluje u plusu, nije profitabilan. To je projekt iz strasti. Toliko su me puta pitali – što mi to treba u životu? Uvijek odgovaram da ta stvar čini toliko dobrog na svijetu i čini toliko ljudi sretnima da bi bio zločin da se ugasi.

2004. radio sam na projektu iskapanja zlata i uspio sam održavati neke dosta visoke odnose s vladama u Africi. Moji partneri su mi rekli da odem u Afriku i pokušam pridobiti koncesije za iskapanje zlata. To je bio moj prvi odlazak u Afriku. Plan je bio da letim od Gvineje do Malija, Air Guinea je imala jedan avion koji je letio tu rutu nekoliko puta tjedno. Dva dana prije mog leta avion je pao u močvaru pored Conakrya, glavnog grada Gvineje. Morao sam iznajmiti auto i voziti do Bamaka 36 sati za vrijeme kišne sezone. U poluraspadnutom Suzuki Samuraiju to je bilo istodobno iscrpljujuće i fantastično iskustvo.

Za vrijeme ove vožnje odlučio sam da ću se prijaviti na Dakar reli, koji se u to vrijeme još održavao u Africi. Međutim, nakon malo istraživanja postalo mi je jasno da Dakar nije za mene. Nisam htio potrošiti 100.000 USD na auto, i još 50.000 za prijavu sudjelovanja. Uz to, nisam želio niti konzerviranu hranu organizatora iz Pariza. Nisam želio niti da mi fokus bude na brzinu i opremu. Želio sam isto ono iskustvo kakvo sam imao kod vožnje od Gvineje do Malija. Tako je rođen Budapest – Bamako….

Tvoja profilna slika na Facebooku je legendarni revolucionar i vođa Crvene Armije Lev Trocki. Moglo bi se reći da je to pomalo čudan odabir za poduzetnika, a možda i ne. Zašto Trockara?

Revolucija, disrupcija, razmišljanje "outside the box" su sve teme bliske mom srcu. No odgovor je u biti mnogo manje filozofski. Bio sam u kući Trockog u Meksiku prošlo ljeto, i tamo otkrio sliku mladog Trockog koja mi je sad profilna. Bizarno, ali istinito – kad sam imao 19-20 godina izgledao sam kao Trocki na toj slici, kad sam je pokazao mojoj mami rekla je da se ne sjeća te moje slike.