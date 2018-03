Uber je imao probleme s autonomnim sustavom vožnje i prije nesreće

Nesreća u kojoj je prošloga vikenda poginula pješakinja koju nije "spazio" Uberov autonomni sustav vožnje ovu je kompaniju zadesila nakon višemjesečnih problema s testiranjem autonomnih vozila. Naime, kako iz izvora i dokumenata iz samog Ubera doznaje New York Times, program testiranja autonomne vožnje bio je daleko od konkurentskih, a još dalje od nekog savršenog sustava koji bi mogao bez nadzora upravljati vozilima.

Za usporedbu, Google tvrdi kako je kod njihovih vozila u prosjeku vozačeva intervencija potrebna tek svakih 9.000 kilometara. Uber, s druge strane, ne može održati prosjek na više od 21 km bez upliva ljudskog vozača. Spomenuti dokumenti pokazuju kako je velik broj intervencija u kriznim ili problematičnim situacijama kod Uberovog sustava bio slučaj i tijekom ovog mjeseca, što je kulminiralo nesrećom sa smrtnim posljedicama protekle nedjelje.

Zabilježen je i slučaj da je Uberov vozač zaspao za vrijeme testiranja

Osim što sustav očito nije bio dovoljno dobar u samostalnoj vožnji, pritisak unutar kompanije kako bi se ostvarili ciljevi i impresionirali šefovi doveo je do toga da se vozila i dalje testiraju, i to sve češće s jednim umjesto s dva pričuvna vozača. Novi šef Ubera Dara Khosrowshahi trebao je sljedećega mjeseca posjetiti Arizonu, a tamošnji tim za razvoj htio ga je provozati u potpuno automatiziranom vozilu kako bi mu pokazao do sada ostvareni napredak. U konačnici, došlo je do tragične nesreće, a cijeli Uberov projekt privremeno je obustavljen.

Waymo CEO on Uber crash: Our self-driving car would have avoided a pedestrianhttps://t.co/pTZWbddO3u pic.twitter.com/fYUqUlbAhM — Forbes Tech News (@ForbesTech) March 25, 2018

U međuvremenu policija u Arizoni i dalje istražuje pogibiju pješakinje pod kotačima Uberovog robotiziranog Volva XC90. Najveću enigmu i dalje predstavlja činjenica da automobil nije lidarima, radarima ili kamerama uspio prepoznati pješakinju koja prelazi cestu – a to je zadatak koji bi Waymov sustav odradio s lakoćom, rekao je šef ove kompanije John Krafcik.

Nakon što su podaci o "nesigurnim" Uberovim vozilima dospjeli u javnost, iz kompanije su se odmah oglasili i priopćenjem. Navode kako broj kilometara po intervenciji vozača nije općenita mjera sigurnosti vozila i ne treba ga tako interpretirati. Taj je pokazatelj samo jedna od brojnih statistika koje pokazuju napredak autonomne vožnje i treba ga gledati u kontekstu s ostalima, a u obzir treba uzeti i činjenicu da različite kompanije različito definiraju "intervenciju" pričuvnog vozača, poručuju iz Ubera.