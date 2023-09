Američki Spike Aerospace obećava maleni nadzvučni putnički zrakoplov

O povratku nadzvučne putničke se avijacije govori već godinama, no nitko još nije ponudio gotovo rješenje, koje bi moglo biti spremno za let u dogledno vrijeme. Najbliže tomu došao je američki Boom Supersonic, čiji koncept Overture ima cilj poletjeti s putnicima do 2029. godine. Sada se u ovu priču uključila još jedna američka kompanija, koju su osnovali inženjeri s iskustvom iz nekoliko velikih proizvođača zrakoplova, Spike Aerospace.

Brza igračka za ultrabogate

Njihova je ideja slična Boomovoj – ponuditi relativno tihi i brzi nadzvučni mlažnjak, s tom razlikom što oni ciljaju na drugu klijentelu. Umjesto među avioprijevoznicima, Spike svoje kupce vidi među bogatim kompanijama i pojedincima, onima koji i sada kupuju malene privatne zrakoplove. Njihov prvi koncept nazvan je S-512 Supersonic Business Jet, pa već i iz naziva vidimo da je riječ o poslovnom mlažnjaku, a ne onome namijenjenom komercijalnoj eksploataciji.

Zrakoplov će biti osmišljen da preveze 12 do 18 putnika, ovisno o konfiguraciji interijera, a trebao bi moći letjeti brzinom od čak 1,6 Macha. Dakle, oko 800 km/h brže od sadašnjih civilnih zrakoplova. Time bi se moglo uštedjeti i do 50% vremena na uobičajenim relacijama: od Londona do New Yorka let bi trajao tek tri sata. "Možda biste mogli na brzinu skoknuti iz Dubaija do Pariza u shopping, pa se vratiti natrag na vrijeme za večeru" – citat je iz marketinških materijala kojima Spike Aerospace privlači kupce za svoj budući zrakoplov, one koji "imaju globalnih ambicija".

Šturi na detaljima

Kad je riječ o ostalim tehničkim detaljima, kompanija ne otkriva gotovo ništa. Kažu kako imaju vlastitu tehnologiju za smanjenje buke, kojom bi eliminirali snažan zvuk probijanja zvučnog zida. Umjesto toga, najglasniji bi zvuk koji stvara bio do 75 PLdb (percipiranih decibela glasnoće), usporediv s pljeskom ruku ili pozadinskom bukom u gradovima.

To znači i da bi za S-512 bilo legalno letjeti iznad brojnih naseljenih područja, tamo gdje danas nadzvučnim zrakoplovima let nije dozvoljen. Za to bi, među ostalim, mogao biti zaslužan i izduženi, uski trup, kao i kabina bez prozora. Iznutra bi prozore zamijenili velikim ekranima. Kupci, kojima je ova ponuda zanimljiva, već sada mogu se javiti Spikeu i rezervirati svoj primjerak mlažnjaka S-512. Kada će ga dobiti i koliko će to zadovoljstvo platiti, informacije su koje nisu javno dostupne.