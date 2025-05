Novi zakon mogao bi vratiti nadzvučne letove iznad SAD-a nakon pola stoljeća

Ovog tjedna u američki Kongres stigao je prijedlog zakona koji bi mogao omogućiti nadzvučne letove iznad kopnenog dijela SAD-a prvi put nakon 1973. godine, pod uvjetom da zrakoplovi ne stvaraju zvučni udar koji dopire do tla.

Zakon o modernizaciji nadzvučnog zrakoplovstva dao bi Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (FAA) ovlasti za izdavanje licenci za letove koji premašuju brzinu zvuka iznad kopna, uz stroga ograničenja razine buke.

Zakonski prijedlog u Senat su uveli republikanci Ted Budd, Thom Tillis, Mike Lee i Tim Sheehy. U slučaju prihvaćanja, FAA bi dobila godinu dana za implementaciju potrebnog regulatornog okvira.

Prijedlog se "slučajno" podudara s tvrtkom Boom Supersonic

Vrijeme predstavljanja zakona podudara se s tehnološkim napretkom tvrtke Boom Supersonic, koja gradi svoju tvornicu Overture Superfactory u Sjevernoj Karolini – saveznoj državi koju zastupaju Budd i Tillis. U siječnju je Boomov testni zrakoplov XB-1 šest puta prešao brzinu zvuka bez stvaranja primjetnog zvučnog udara, demonstrirajući tehnologiju "bešumnog krstarenja" koja usmjerava zvučne valove dalje od tla.

Boom Supersonic, koji podržavaju investitori poput Sama Altmana i osnivača LinkedIna Reida Hoffmana, razvija nadzvučni putnički zrakoplov za 80 putnika. Izvršni direktor Blake Scholl pozdravio je zakonski prijedlog rekavši: "Nadzvučni letovi bez čujnog zvučnog udara trebali bi biti dopušteni. Zabrana je zaustavila napredak više od pola stoljeća."

NASA već dugo radi na "tišem" probijanju zvučnog zida

NASA već desetljećima ulaže u istraživanje tihih nadzvučnih letova. Prošle godine agencija je aktivirala motore na svom nadzvučnom testnom vozilu X-59, a prvi potpuni let očekuje se kasnije ove godine. NASA-in pristup uključuje letenje na velikim visinama s motorima postavljenim na vrhu zrakoplova kako bi se smanjili učinci zvučnog udara.

Trenutna zabrana nadzvučnih letova iznad američkog kopna datira iz 1973. godine, nakon kontroverznih testiranja 1960-ih. Tijekom operacija Bongo i Bongo II stanovnici St. Louisa i Oklahoma Cityja bili su izloženi opetovanim zvučnim udarima, što je rezultiralo oštećenjem imovine i brojnim pritužbama. Ti su testovi naveli Kongres na uvođenje zabrane, što je značajno ograničilo komercijalni potencijal anglo-francuskog nadzvučnog zrakoplova Concorde.

Kina ne zaostaje u razvoju nadzvučnih zrakoplova

Dok američke tvrtke razvijaju nadzvučnu tehnologiju, Kina također napreduje u tom području. Pekinška tvrtka Lingkong Tianxing Technology razvija putnički zrakoplov s ramjet motorom, dizajniran za putovanje brzinom od četiri Macha, s prvim testnim letom planiranim za 2026. i komercijalnim operacijama do 2030. godine. Kinesko državno zrakoplovno poduzeće također je objavilo planove za C949, nadzvučni putnički zrakoplov sposoban prevoziti 24 do 48 putnika dalje od Concordea pri brzini od 1,7 Macha, iako nije planiran za letenje prije 2049. godine.

Rusija: od povijesnog Tu-144 do novih ambicija

Rusija trenutno nema nadzvučne putničke zrakoplove u komercijalnoj uporabi, ali ima značajnu povijest u ovom području i aktivno radi na novim projektima koji bi mogli vratiti rusko zrakoplovstvo u nadzvučnu eru.

Sovjetski Savez razvio je i koristio Tupolev Tu-144, prvi komercijalni nadzvučni zrakoplov u svijetu, koji je prvi put poletio 1968. godine, a u ograničenu putničku službu ušao je 1977. godine. Ovaj tehnološki dragulj mogao je postići brzine do 2,0 Macha (oko 2.200 km/h) i letjeti na visinama do 16.000 metara. Unatoč svojem tehnološkom dostignuću, komercijalna služba Tu-144 bila je kratkog vijeka zbog tehničkih problema, visokih operativnih troškova i sigurnosnih pitanja. Obavljeno je samo 55 putničkih letova prije nego što je putnička služba prekinuta 1978. godine, a zrakoplov je povučen iz svih uloga do 1999. godine.

Program SGS-T3 državno je financirana inicijativa koja ima za cilj izgraditi nadzvučni putnički zrakoplov nove generacije sposoban za brzinu od 2,1 Macha i domet od 8.500 km, što signalizira rusku namjeru povratka u nadzvučno zrakoplovstvo.