Boom Supersonic otkrio nove detalje svojeg nadzvučnog putničkog zrakoplova

Boom Supersonic je kompanija koja želi vratiti nadzvučne brzine u prijevoz putnika zrakoplovima, a već godinama rade na svojem konceptu Overture, s ciljem da on s putnicima poleti do 2029. godine. Do sada su već naišli na razne probleme i izazove, poput izlaska Rolls-Roycea iz partnerstva, no čini se da su ih uspješno nadvladali. Na prošlotjednom sajmu avijacije Paris Air Show Boom Supersonic je objavio značajan napredak u razvoju zrakoplova, za koji kažu da će biti najbrži putnički zrakoplov na svijetu, optimiziran za brzinu, sigurnost, ali i održivost.

Zajednički pothvat više partnera

Objavili su tako niz partnera, s kojima su potpisani ugovori za razvoj i proizvodnju različitih dijelova Overturea, njegovih ključnih komponenti poput avionike, hidraulike, stajnog trapa, krila, trupa i ostalih. U priloženom videu možete vidjeti i shematske prikaze nekih od tih dijelova te kako će se koji od njih uklopiti u konačni dizajn. Kažu da sve čine kako bi Overture bio sposoban polijetati i slijetati na pistama više od 600 zračnih luka diljem svijeta.

Među partnerskim tvrtkama, zaduženima za pojedine komponente, spomenuti su Safran Landing Systems, Eaton, Collins Aerospace, Flight Safety International, FTT, GE Additive, StandardAero, Leonardo, Aernnova i Aciturri.

Najavljeno je i kako će mlazni motor Symphony, koji razvijaju uz pomoć kompanije FTT, biti prilagođen za rad na 100% održivom avionskom gorivu (SAF), a otkrili su i njegov 3D ispisani umanjeni model. Kažu da im je cilj osigurati pouzdanost motora, koji će 25% veći dio svojeg životnog vijeka provesti "na krilima", tj. neće biti na servisu. Ukupno, kažu, u usporedbi s postojećim modelima, ovaj bi motor vlasnicima aviokompanija trebao donijeti oko 10%-tnu uštedu na operativnim troškovima.

Motor Symphony

Potvrđen je i nastavak suradnje s proizvođačem Northrop Grummanom, koja ima cilj istražiti sve mogućnosti komercijalne nadzvučne tehnologije te ih, u posebnoj varijanti zrakoplova, ponuditi i Pentagonu za korištenje u vojne svrhe. Boom Supersonic već gradi tvornicu za sklapanje zrakoplova u Sjevernoj Karolini, dok u svojem sjedištu u Coloradu sklapaju prvi testni model zmaja novog zrakoplova u punoj veličini.