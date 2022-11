Autonomni let 'crnog jastreba' kojim je upravljao sustav - Matrix

Prošloga je mjeseca, na testnom poligonu Yuma u Arizoni, obavljen demo let helikoptera Black Hawk – i to bez posade. Umjesto pilota i kopilota, letjelicom je upravljalo računalo s autonomnim sustavom Matrix. Njega je razvila kompanija Sikorsky, u vlasništvu Lockheed Martina, koja je i proizvela ovaj model helikoptera, Sikorsky UH-60 Black Hawk, u suradnji s američkom agencijom DARPA, zaduženom za razvoj naprednih obrambenih tehnologija.

Tri autonomne demo misije

Kao što su prikazali i u videu, helikopter je autonomno poletio, pa obavio dvije simulacije nekoliko pravih logističkih vojnih misija. U jednoj je preletio 80 milja (gotovo 130 km), i to na malenim visinama, skrivajući se unutar brdovitog terena. Let je dolazio i do samo 60-ak metara od tla i odvijao se brzinom od 185 km/h.

Druga misija uključivala je 30-minutni prijevoz vanjskog, ovješenog tereta, težeg od jedne tone na 12 metara dugom užetu, a prilikom slijetanja simulirana je i "prijetnja" zbog koje je operater na tlu preusmjerio helikopter na drugo mjesto. Teret je u oba slučaja bez poteškoća dostavljen na cilj.

Treća pokusna misija uključivala je evakuaciju s bojišta do bolnice, pri čemu je vitalne životne funkcije ranjenika također u letu pratio automatizirani sustav i slao ih kontrolnom centru na tlu.

Matrix za razne primjene

Sikorsky i DARPA ističu da je ovo bio već drugi test tehnologije za autonomno upravljanje helikopterima ove godine, a najavljuju i kako će nastaviti raditi na njezinom usavršavanju. Plan je dati Black Hawku mogućnost autonomnog leta i za razne vojne potrebe, poput potpore drugim letjelicama, ali i one komercijalne, poput gašenja požara, prijevoza tereta, ili pak – u civilnim helikopterima – doći do primjene za potrebe e-mobilnosti u gradovima.

"Ovaj eksperiment pokazuje kako bi postojeći i budući helikopteri mogli jednoga dana obavljati kompleksne misije s reduciranom posadom ili potpuno autonomno. To će dati vojnim zapovjednicima i avijatičarima veću fleksibilnost u tome kako i kada se piloti letjelica koriste, pogotovo u uvjetima ograničene vidljivosti ili u letu na osporenom ratnom području", poručili su iz kompanije Sikorsky.

"Osim povećanja sigurnosti i pouzdanosti u letu, tehnologija Matrix omogućava preživljavanje u okruženjima prijetnji u 21. stoljeću, u kakvima danas Black Hawk obavlja svoje zadaće, a sutra će to činiti modeli Defiant X i Raider X", zaključuju.