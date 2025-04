Fireflyjev Alpha neuspjeh: Raketa i satelit pali u ocean

Tvrtka Firefly Aerospace doživjela je jučer neuspjeh tijekom šestog lansiranja svoje rakete Alpha iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji. Plan je bio u nisku Zemljinu orbitu (LEO) postaviti tehnološki demonstracijski satelit za kompaniju Lockheed Martin, no misija nije uspjela dosegnuti cilj.

Kvar motora uzrokovao neuspjeh

Raketa Alpha, visoka 29,6 metara, poletjela je prema planu, no problemi su nastali nedugo nakon odvajanja prvog i drugog stupnja rakete, otprilike dvije i pol minute nakon polijetanja. Prijenos uživo pokazao je krhotine koje otpadaju s rakete, a ubrzo je potvrđeno da je došlo do katastrofalnog problema. Izgubljen je produžetak mlaznice na motoru Lightning drugog stupnja, što je drastično smanjilo potisak motora i onemogućilo postizanje orbitalne brzine.

Vrijedan teret završio u oceanu

Iako je gornji stupanj rakete dosegao visinu od oko 320 kilometara, nedostatak potiska značio je da ne može ostati u orbiti. Umjesto toga, pod utjecajem Zemljine gravitacije, stupanj rakete i vrijedan teret – satelit LM 400 Technology Demonstrator – pali su natrag u atmosferu i nekontrolirano završili u Tihom oceanu, u zoni sjeverno od Antarktike. Ovaj satelit bio je ključan za Lockheed Martin, predstavljajući testnu platformu za njihovu novu LM 400 sabirnicu, dizajniranu za srednje velike, višenamjenske satelite namijenjene vojnim, civilnim i komercijalnim korisnicima.

Budućnost suradnje pod upitnikom

Ovo neuspjelo lansiranje, nazvano "Message in a Booster", bilo je prvo u sklopu ambicioznog ugovora između Fireflyja i Lockheed Martina, koji predviđa do 25 lansiranja do 2029. godine. Nažalost, ovo je već četvrti neuspjeh za raketu Alpha u šest dosadašnjih misija od njezinog debija u rujnu 2021. godine. Samo su dva lansiranja, uključujući misiju Victus Nox za američke Svemirske snage u rujnu 2023., ocijenjena kao potpuno uspješna. Neuspjeh dolazi u nezgodnom trenutku, nedugo nakon što je Firefly u ožujku ove godine postigao uspjeh spuštanjem svoje letjelice Blue Ghost na Mjesec.