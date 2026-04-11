FAA spas u nedostatku kontrolora leta vidi u - igračima

FAA smatra da su igrači već u startu dobri kandidati za posao kontrolora leta te se nada kako bi upravo oni mogli pomoći u ublažavanju kroničnog manjka radne snage

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je novu kampanju zapošljavanja usmjerenu na igrače, u pokušaju da ublaži dugogodišnji manjak kontrolora leta. Prema podacima Ureda za odgovornost vlade (GAO), broj kontrolora u SAD-u pao je za oko 6 posto u posljednjem desetljeću.

Kampanja dolazi uoči otvaranja godišnjeg natječaja 17. travnja, a iz FAA-e ističu kako su upravo igrači razvili ključne vještine za ovaj posao, poput brzog donošenja odluka, fokusa i upravljanja kompleksnim situacijama. Objavili su i prigodni reklamni video koji sadržava isječke iz igara poput Madden NFL-a, Fortnitea i League of Legendsa, a u kojem također ističu da je prosječna plaća kontrolora leta nakon tri godine rada čak 155.000 dolara godišnje.

Pogledajte ga u nastavku.

Iako se ovo čini neobično, slične inicijative pokretane su i ranije, pa je tako administracija Joea Bidena još 2021. pokrenula kampanju „Level Up“ ciljajuči igrače, žene i pripadnike manjina. Povećanje broja kontrolora prioritet je i za ministra prometa SAD-a, Seana Duffyja, koji je prošle godine najavio ubrzanje zapošljavanja. Ta je kampanja završila u ožujku 2025. s više od 10.000 prijava, no samo je oko 600 kandidata upisalo Akademiju za obuku kontrolora.

GAO upozorava da bi se dio odustajanja u procesu zapošljavanja mogao spriječiti, ističući da je procedura složena te da kandidati često prihvate druge poslove prije nego što dobiju ponudu.