OpenAI planira udvostručiti radnu snagu na 8.000 zaposlenika do kraja 2026.

Dok se drugi tehnološki divovi bore s otpuštanjima, OpenAI ide u suprotnom smjeru

Matej Markovinović subota, 21. ožujka 2026. u 21:03
Foto: Unsplash
Dok su mnoge tehnološke tvrtke posljednjih godina smanjivale broj zaposlenika, OpenAI čini upravo suprotno. Prema izvješću Financial Timesa, gigant u području umjetne inteligencije planira proširiti svoju radnu snagu na 8.000 zaposlenika do kraja 2026. godine, što je gotovo dvostruko više od trenutnih 4.500. 

Strateški odgovor na žestoku konkurenciju

Novi val zapošljavanja obuhvatit će nekoliko ključnih odjela, uključujući razvoj proizvoda, inženjering, istraživanje i prodaju. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje nove kategorije stručnjaka za "tehničko ambasadorstvo", čiji će zadatak biti pomoći poslovnim korisnicima da što učinkovitije implementiraju i koriste OpenAI alate. Ovaj potez izravan je odgovor na sve veću konkurenciju, ponajprije od strane tvrtke Anthropic i njihovog AI chatbota Claude. Prema podacima fintech startupa Ramp, tvrtke koje prvi put kupuju AI usluge sada imaju 70 posto veću vjerojatnost da će odabrati Anthropic umjesto OpenAI-a, što je upalilo alarme u vodstvu kompanije.

Interno, izvršni direktor Sam Altman navodno je još krajem 2025. izdao direktivu "code red", zaustavljajući sve sporedne projekte kako bi se timovi u potpunosti usredotočili na ubrzanje razvoja ključnih proizvoda poput ChatGPT-a i modela za kodiranje Codex. Cilj im je ne samo sustići, već i nadmašiti konkurenciju poput Googleovog Gemini 3 modela.

Financijska moć i novi strateški projekti

Ova ekspanzija ne bi bila moguća bez ogromne financijske podloge. OpenAI je u veljači 2026. zatvorio masivnu rundu financiranja od 110 milijardi američkih dolara, čime je vrijednost tvrtke procijenjena na između 730 i 840 milijardi dolara. Godišnji prihod dosegnuo je 25 milijardi dolara, no kompanija i dalje posluje s gubitkom zbog astronomskih troškova računalne snage, koji bi samo u 2026. mogli dosegnuti preko 14 milijardi dolara. Uz komercijalne uspjehe, OpenAI jača i svoju prisutnost u javnom sektoru, o čemu svjedoči ugovor s Ministarstvom obrane SAD-a o korištenju njihovih AI modela.

Kako bi smjestila rastući broj zaposlenika, tvrtka je potpisala nove ugovore o najmu u San Franciscu, čime je svoj uredski prostor povećala na gotovo 100.000 kvadratnih metara. U pozadini svega odvija se i velika interna reorganizacija pod vodstvom predsjednika Grega Brockmana, s ciljem konsolidacije svih alata u jedinstvenu desktop "SuperApp" aplikaciju koja bi trebala pojednostaviti korisničko iskustvo i ojačati poziciju tvrtke u eri "agentivne umjetne inteligencije", sustava koji mogu autonomno izvršavati složene zadatke.

 

