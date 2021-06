Najavljuje se povratak nadzvučne komercijalne avijacije nakon 26 godina

Otkako je prizemljen i posljednji primjerak Concordea 2003. godine nadzvučnim brzinama mogli su letjeti samo odabrani. No, dogovor United Airlinesa i Boom Supersonica ima cilj to promijeniti

Američki avioprijevoznik United Airlines objavio je ovoga tjedna kako su od američke kompanije Boom Supersonic naručili flotu od 15 nadzvučnih putničkih zrakoplova koje ovi razvijaju. O Boomovoj tehnologiji i najavama bilo je govora na našim stranicama prošloga ljeta, kada je bio predstavljen umanjeni prototip njihovog budućeg putničkog zrakoplova bržeg od zvuka.

United Airlines obvezao se kupiti 15 primjeraka zrakoplova modela Overture, ali nakon što on bude dokazano siguran, održiv i spreman za operativno korištenje. Finalni model trebao bi biti predstavljen 2025. godine, a poletjeti već 2026. Prve putnike United njime planira prevesti 2029., što će možda označiti povratak komercijalne nadzvučne avijacije 26 godina nakon prizemljenja Concordea.

Ekološki održivo nadzvučno letenje

United također navodi da će, osim inicijalnih 15 zrakoplova, imati opciju kupovine dodatnih 35 primjeraka. Povrh činjenice da će Overture biti nadzvučni zrakoplov nove generacije za prijevoz putnika, od prvog će dana biti izrađen kao letjelica nultog neto ugljičnog otiska. Pogonit će ga 100% održivo avionsko gorivo, na čijoj će većoj dobavljivosti United i Boom također surađivati.

Najavljuje se kako bi najveća brzina ovog zrakoplova trebala dostizati 1,7 Macha, odnosno biti dvostruko veća od brzine kojom danas lete putnički zrakoplovi. To bi omogućilo, primjerice, let od New Yorka do Londona za samo 3 i pol sata, do Frankfurta za 4 sata, ili od San Francisca do Tokija za samo šest sati.

Boom Supersonic navodno, osim ove narudžbe, ima ukupno 70 predbilježbi za svoj najavljeni Overture. Kako smo doznali ljetos, taj bi avion trebao moći smjestiti do 88 putnika, bit će dug oko 60 metara, i opremljen najmodernijom tehnologijom na svakom koraku.

Dok zrakoplov ne bude dovršen, donosimo njegove rendere s Unitedovim oznakama, koje je u sklopu objave zaključenja ugovora o prodaji objavio Boom.