Predstavljen prototip nadzvučnog putničkog zrakoplova XB-1

Boom Supersonic je jučer, sukladno najavama od ovoga ljeta, javnosti prikazao svoj prototip nadzvučnog putničkog zrakoplova, XB-1. Ova je kompanija osnovana u SAD-u 2014. godine s misijom ubrzanja komercijalnih putničkih letova na nadzvučne brzine, po prvi puta nakon umirovljenja Concordea. Ono što su predstavili nije putnički zrakoplov pune veličine, već umanjena pokazna letjelica "Baby Boom" čija je svrha pokazati da tehnologija funkcionira kako su to inženjeri zamislili.

U zračnoj luci u Denveru javnosti je tako sinoć prikazan 21,6 metara dug model letjelice koja bi do kraja ovog desetljeća trebala nadzvučnim brzinama početi prevoziti putnike. Krajnji cilj Boom Supersonica jest proizvesti i veći komercijalni nadzvučni putnički zrakoplov, naziva Overture, koji bi imao kapacitet do 88 putnika, bio bi dug oko 60 metara, a najviša brzina bila bi mu dvostruko veća od one kod "običnih" putničkih zrakoplova.

Prije svega, testovi

Pokazni model predstavljen ove srijede poletjet će na prva testiranja početkom sljedeće godine. U njemu ima mjesta tek za pilota koji će upravljati njime, dok bi u finalnoj izvedbi XB-1 trebao moći smjestiti, kako je planirano, 44 putnika. Na pokusnim letovima ovaj bi demo zrakoplov trebao postizati brzine do 1,3 Macha.

Osim pogona i aerodinamike Boom će u ovoj fazi testirati i tehnologiju kojom bi prigušivali zvuk probijanja zvučnog zida, kako bi njihovi budući zrakoplovi mogli letjeti i iznad gradova, poštujući regulative koje ograničavaju količinu proizvedene buke.

Model koji će krenuti u testiranja načinjen je od kompozitnog materijala s ugljikovim vlaknima, ima karakteristična delta krila, a pogone ga tri General Electricova mlazna motora J85-15, iz serije koja se proizvodi još od 1950. godine. Dijelovi zrakoplova načinjeni su i 3D ispisom u suradnji s tvrtkama Stratasys i Velo 3D, dok su ulagači u ovaj projekt, među ostalima, Virgin grupa i Japan Airlines, koji bi mogli biti i među prvim kupcima novih nadzvučnih letjelica. Boom istodobno razvija i koncept nadzvučne letjelice za Američko ratno zrakoplovstvo.