Obavljen je prvi potpuno autonomni let putničkog zrakoplova, od početka do kraja

"Budućnost avijacije je bliže nego što mislite", slogan je startupa Xwing iz San Francisca koji razvija tehnologije za autonomnu vožnju – zrakoplova. Kako autopiloti u avionima postoje već desetljećima, ne govorimo ovdje o tehnologiji koja je u stanju upravljati osnovnim funkcijama zrakoplova u letu ili preuzeti određene zadaće pri polijetanju i slijetanju. Xwing razvija tehnologiju koja je u stanju odraditi apsolutno sve faze leta, a prvu demonstraciju svojih postignuća prikazali su ovoga tjedna.

Robotski sustav umjesto pilota

Tehnologija AutoFlight ugrađena je u maleni klasični turbopropelerski putnički zrakoplov Cessna Grand Caravan 208B, koji može prevesti do 13 putnika. Ugrađeni sustavi automatike preuzimaju kontrolu nad avionom već na "gateu", prije polijetanja, te ga nakon toga samostalno navode do piste, odrađuju sve potrebne pripremne radnje, kontroliraju polijetanje, let unaprijed planiranom rutom, sve do slijetanja, taksiranja i parkiranja na stajanku. Prvi potpuno autonomni let "od gatea do gatea" odradili su u veljači, a ovoga su tjedna objavili i video zapis s njega.

Robotizirana Cessna tijekom ovog je leta bila pod kontrolom operatora iz samog zrakoplova i s tla, a komunikaciju s kontrolom zračne plovidbe obavljali su ljudi iz Xwingove zemaljske postaje. Kompanija ima plan ovakve sustave ugrađivati u zrakoplove koji lete na regionalnim rutama kako bi putnicima omogućili sigurnije letove, a u budućnosti imaju plan na uobičajenim relacijama prometovati potpuno autonomnim zrakoplovima.

Budući da će u naredne četiri godine na svjetskom tržištu rada nedostajati oko 34 tisuće obučenih pilota, Xwing u ovaj segment ulazi u pravo vrijeme – tehnologija nikada nije bila spremnija za preuzeti upravljačke palice od ljudi, potrebe za letovima na kratkim relacijama sve su veće (ne zaboravimo i planove za bespilotne zračne taksije i dostavu), a pilota nedostaje. Budućnost avijacije je autonomna, poručuje stoga Marc Piette, CEO Xwinga.