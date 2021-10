Ostvaren najduži komercijalni putnički let svih vremena

Krizna situacija u zračnom prometu prošle je godine slučajno dovela do obaranja rekorda za najduži komercijalni let, tada od Tahitija do Pariza. Let nije bio planiran, već su taj zrakoplov na dužu rutu nagnale restrikcije zbog tada još nove situacije, pandemije koronavirusa. Slično se ponavlja i sada, kada je australski avioprijevoznik Qantas oborio rekord za najduži komercijalni let, no ovaj je bio unaprijed planiran.

Njihov zrakoplov Boeing 787-9 Dreamliner imao je zadaću odraditi repatrijacijski let iz argentinskog Buenos Airesa do Darwina u Australiji, te pritom u zemlju vratiti stotinjak Australaca koji su "zapeli" u Južnoj Americi. Iako nije riječ o redovnoj liniji, ovaj let je bio komercijalne naravi pa se njegova duljina broji kao rekordna za jedan let komercijalnog putničkog zrakoplova.

Ruta leta (FlightRadar24) malo se razlikovala od idealne definirane velikom kružnicom, zbog vremenskih uvjeta. Piloti su iskoristili povoljne vjetrove da bi malo skratili vrijeme leta, a morali su pratiti i područje pokriveno sustavom za praćenje ETOPS

Ukupno je ovaj Dreamliner u zraku proveo 17 sati i 26 minuta, što je novi rekord. Preletio je udaljenost od 14.683 km (prema FlightRadaru) odnosno 15.020 km (prema Qantasu). To je u svakom slučaju duže od redovne Qantasove linije London-Perth, i njihovog dosadašnjeg najdužeg komercijalnog leta. Zrakoplov je poletio 5. listopada u 15:44 sati po univerzalnom koordiniranom vremenu (UTC), a sletio 6. listopada u 9:10 sati (također UTC), prema servisu FlightRadar24. Pritom je letio južno do gotovo 75° južne zemljopisne širine te dijelom prošao iznad Antarktike.

Update from #QF14



"It's cold -75C

Greetings fm Antartica

Over the Walker Ranges

Def no polar bears

All going well

Cheers fm QF14

Damien and Alex on deck"



Follow the journey here: https://t.co/5LDJDScTLK pic.twitter.com/QdmRV212SC — Qantas (@Qantas) October 5, 2021

Ovim letom ukupno je prevezeno 107 putnika, 4 pilota i 17 članova kabinskog osoblja, inženjera i drugih Qantasovih zaposlenika.