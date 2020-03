Krizna situacija dovela do najdužeg komercijalnog leta u povijesti

Koronavirus za sada utječe na avijaciju primarno u negativnom smislu, odgađajući brojne letove i značajno umanjujući broj zrakoplova koji prometuju svijetom. Posljedica globalne pandemije prošloga je tjedna postao i let TN64 kompanije Air Tahiti Nui, koji je poletio 15. ožujka iz zračne luke mjesta Papeete na Tahitiju. Izvorna destinacija ovog leta bila je zračna luka u Parizu, no na putu do tamo zrakoplov se trebalo zaustaviti u Los Angelesu.

Restrikcije uzrokovale preusmjeravanje

Dok je ovaj Boeing 787-9 Dreamliner bio u zraku, na snagu su stupile mjere zabrane međunarodnih letova u SAD-u, pa je kompanija odlučila let do Pariza nastaviti izravno, bez zaustavljanja. To je bilo, među ostalim, moguće jer je u zrakoplovu bilo tek 130 putnika, od ukupno mogućih 330.

U konačnici je let od Tahitija do Pariza trajao čak 15 sati i 45 minuta, pri čemu je prešao udaljenost od 15.713 kilometara i postavio rekord za najduži komercijalni putnički let u povijesti (gledano po prevaljnoj udaljenosti). Budući da je Papeete dio francuskog prekomorskog departmana Francuske Polinezije, ovaj let ući će u povijest i kao najduži "domaći" let ikada.

Kako ovakav let nije bio unaprijed planiran, piloti i kompanija morali su dobro izračunati utrošak goriva da im ga do Pariza ne bi ponestalo. Do sada je rekord najdužeg komercijalnog leta držao Singapore Airlines s letom od Singapura do Newarka i prevaljenom udaljenosti od 15.343 kilometara.