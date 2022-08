Otapanje ledenjaka otkrilo ostatke aviona u Švicarskim Alpama

Na ledenjaku Aletsch u Švicarskim Alpama, inače najvećem ledenjaku u Alpama, dugom oko 23 kilometra i površine preko 120 kvadratnih kilometara, ovog je tjedna otkrivena olupina zrakoplova. Na nju je naišao jedan planinski turistički vodič, o svemu obavijestio policiju, a ubrzo se doznalo i o čemu je riječ.

Pronađeni ostaci pripadaju zrakoplovu Piper PA-28 Cherokee, registracijske oznake HB-OYL, koji je nestao 30. lipnja 1968. godine. Protekle 54 godine, dakle, olupina malenog zrakoplova bila je vjerojatno prekrivena snijegom i ledom u zabačenom dijelu Alpa, sve dok prije nekoliko dana nije slučajno otkrivena. Policija je potvrdila da je riječ o zrakoplovu iz ove nesreće.

U nesreći prije 54 godine nastradale su bile tri osobe iz Züricha, a nedugo zatim s ledenjaka su izvučena dva tijela. Iz policije su napomenuli i kako su 1968. godine sredstva i tehnologija za traganje i izvlačenje bili prilično ograničeni zbog otežanog terena, pa olupina nije pronađena.

Pronalazak olupine svakako su olakšali toplinski valovi, zbog kojih se i ovaj ledenjak otapa brže nego inače. Oni su doveli i do promjene smjera turističkih ruta, što je pak dovelo do toga da ljudi tek sada naiđu na ovu olupinu. Moguće je da će daljnje otapanje dovesti potragu do još dijelova istog aviona.