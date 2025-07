Europa stvara platformu za testiranje hipersoničnih letova

Europska svemirska agencija i britanska inženjerska tvrtka Frazer-Nash pokrenule su istraživački program INVICTUS s ciljem razvoja hipersoničnih tehnologija koje će se moći primijeniti na letjelice, kako ih opisuju "višestruko iskoristive s mogućnošću horizontalnog lansiranja". Cilj projekta je izraditi eksperimentalnu letjelicu koja će moći letjeti brzinom od pet Macha i poslužiti za demonstraciju ključnih tehnologija za održiv hipersonični let unutar Zemljine atmosfere.

Projekt se temelji na prethodnim tehnološkim postignućima pod ESA-inim vodstvom te otvara vrata industriji, agencijama i akademskoj zajednici za ispitivanje hipersoničnih tehnologija u realnim uvjetima. Plan je da letjelica bude modularna i nadogradiva, odnosno da se na njoj mogu mijenjati i nadograđivati materijali, softverska rješenja i pogonski sustavi između različitih faza testiranja.

Ključ je u hlađenju

Tijekom razvoja radit će se, među ostalim, na rješavanju trajnog izazova hipersoničnog leta – velikog zagrijavanja letjelice uslijed trenja sa zrakom.

Druga ključna tehnologija unutar planiranog je sustava vodikom pogonjeni pogonski sustav za horizontalno polijetanje i hipersonični let koji koristi tehnologiju usisa prethodno ohlađenog zraka. To se rješenje temelji na saznanjima iz ESA-inog prethodnog projekta SABRE, a razvijeno je u suradnji s britanskom tvrtkom Reaction Engines. Njegov razvoj će pružiti priliku za testiranje cjelokupnog protoka zraka kroz motor – od usisnika do naknadnog izgaranja (forsaža) – u punoj veličini te unutar integrirane letjelice.

Ova inovacija može ohladiti užareni zrak u djeliću sekunde, a već je uspješno integrirana s konvencionalnim mlaznim motorima. Osim što hladi, lagana arhitektura motora sličnog SABRE-u otvara mogućnost razvoja i svemirskih letjelica koje polijeću vodoravno s piste, čime se približavamo cilju šireg pristupa svemiru, kažu iz ESA-e.

Tommaso Ghidini, voditelj ESA-inog odjela za mehaniku, naglašava strateški značaj projekta: "Hipersonični let nije samo sljedeća granica zrakoplovstva, on otvara novu paradigmu mobilnosti, obrane i pristupa svemiru. Savladavanjem višekratnih, zrakom hlađenih pogonskih sustava, postavljamo temelje za zrakoplove koji polijeću kao avioni, a u orbitu stižu poput raketa – što će donijeti revoluciju u zemaljski i orbitalni prijevoz. To je točka u kojoj se susreću inovacija dvostruke namjene i strateška autonomija".

Tijekom narednih 12 mjeseci konzorcij koji predvodi Frazer-Nash, a uključuje Spirit AeroSystems i Sveučilište Cranfield, dovršit će preliminarni dizajn cjelokupnog sustava.