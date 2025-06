Pad Boeingova Dreamlinera – ovaj je trebao biti siguran

Boeing koji se još pokušava oporaviti od katastrofi koje su proizašle iz njegove nedavne prošlosti, suočio se s novom katastrofom i potencijalnim dodatnim udarcem svojoj reputaciji koja više i nije baš na visokim razinama. Zrakoplov tvrtke Air India na letu Air India 171 koji je letio iz Ahmedabada za London, srušio se u blizini zračne luke u području Meghani Nagar i to netom nakon polijetanja, pavši pritom na stambenu četvrt. Zrakoplov je navodno bio nov i za sada nije jasno koji bi trebao biti uzrok pada – tehnički, neprijateljska/teroristička aktivnost ili nešto treće.

Bez obzira što će kasnija istraga pokazati, u Boeingovom slučaju radi se o višegodišnjem slijedu katastrofa, incidenata i nezgoda koje variraju od požara na li-ionskim akumulatorima koji pokreću pomoćnu generatorsku turbinu (APU) pa sve do katastrofi koje su proizašle iz nedorađene i opasne tehnologije MCAS - Maneuvering Characteristics Augmentation System (letovi Lion Air 610 u Indoneziji 29. listopada 2018. te let Ethiopian Airlines 302 10. ožujka 2019. usmrtili su 346 ljudi). Tu su još problemi sa Starlinerom, organizacijski i financijski problemi te naravno, uzrok svega, problemi s upravom tvrtke koja je uz male rokade ona koja je dotjerala kola u glib.

B737 Ethiopian Airlinesa

Sam zrakoplov, Boeing 787 Dreamliner, širokotrupni je putnički zrakoplov, a suočava se s nizom incidenata i kritika od početka svoje službe.

Jedan od najznačajnijih događaja bilo je prizemljenje cijele flote 2013. godine zbog problema s litij-ionskim baterijama.

Incidenti su uključivali dva požara baterija, jedan na zrakoplovu All Nippon Airwaysa i drugi na zrakoplovu Japan Airlinesa, što je dovelo do opsežne istrage.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) okrivio je proizvođača baterija GS Yuasa za metode proizvodnje koje su mogle dovesti do defekata, Boeingove inženjere zbog propusta u testiranju najgorih scenarija kvara baterija, te Federalnu zrakoplovnu administraciju (FAA) zbog propusta u prepoznavanju potencijalne opasnosti i zahtijevanju odgovarajućih testova tijekom procesa certifikacije.

Utvrđeno je da su se dva velika događaja termičkog preopterećenja baterija dogodila u samo 52.000 sati leta, što je znatno manje od 10 milijuna sati leta koje je Boeing predvidio. Nakon ovih incidenata, FAA je izdala hitnu direktivu o plovidbenosti, naređujući prizemljenje svih Boeinga 787 u SAD-u dok se ne provedu modifikacije električnog sustava kako bi se smanjio rizik od pregrijavanja ili požara baterija. Ovaj događaj bio je prvo prizemljenje cijelog tipa zrakoplova od 1979. godine.

Kasniji incidenti uključuju požar baterije Ethiopian Airlinesa 2013. godine, uzrokovan litij-manganskim baterijama u odašiljaču za hitne lokacije, te dim iz glavne baterije Japan Airlinesa 2014. godine.

U ožujku 2024. godine, LATAM Airlines Flight 800, Boeing 787-9, doživio je incident tijekom leta iznad Tasmanskog mora, pri čemu je pedeset osoba ozlijeđeno.

Preliminarna istraga otkrila je iznenađujući mogući uzrok incidenta - nenamjerno pomicanje pilotskog sjedala.

Kritike stručnjaka za Dreamliner uključuju zabrinutost zbog potencijalnih problema s curenjem vode koje bi moglo utjecati na električne sustave, kao i tvrdnje zviždača o proizvodnim nedostacima koji bi mogli ugroziti sigurnost zrakoplova. Iako Boeing brani sigurnost Dreamlinera, ovi incidenti i kritike nastavljaju privlačiti pažnju javnosti i stručnjaka.

Tu su, naravno, i iznenadne i neobjašnjive smrti Boeingovih zviždača, Johna Barnetta i Joshue Deana, koje dodatno ne ulijevaju povjerenje u etiku i poštenje tvrtke.

Mi, naravno, za sada ne znamo koji je uzrok pada i je li krivica na proizvođaču zrakoplova ili nekome ili nečem drugome, ali ovakva „serija nesretnih događaja“ koja prati novije Boeingove zrakoplove je sama po sebi znakovita.

Ian Flemming je svojedobno rekao „"Once is happenstance, twice is coincidence, three times is enemy action" („Jednom je slučajnost, dvaput je koincidencija, triput je neprijateljsko djelovanje“).

Boeing je istrošio sve svoje slučajnosti i koincidencije da bi mu javnost mogla vjerovati da su nesreće povezane s njegovim zrakoplovima statistička anomalija i slučajnost.