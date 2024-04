Prvi put se u "dogfightu" sučelili klasični i umjetnom inteligencijom upravljani F-16

U sklopu programa Air Combat Evolution američke obrambene tehnološke agencija DARPA organizirana je – prvi put u povijesti – izravna simulirana zračna borba dvaju zrakoplova, od kojih je jedan bio pod kontrolom pilota, dok je drugim upravljala umjetna inteligencija. Zračna borba unutar vidnog polja, poznata u avijaciji kao "dogfight", uključivala je dva borbena zrakoplova F-16. Prvi od njih bio je klasični, s pilotom, a drugi je bio posebno prerađeni model namijenjen za testiranje AI autopilota, X-62A VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft), o kojem smo na ovim stranicama već pisali.

Povijesna borba pilota i AI-ja

Tim koji razvija X-62A pokazao je sada da njihovi sustavi mogu na siguran način izvoditi zahtjevne i dinamične borbene manevre, poruka je doministra Ministarstva obrane Franka Kendalla – koji je nedavno i sam najavio da će uskoro sjesti u jedan autonomno upravljani borbeni zrakoplov F-16.

DARPA-in program Air Combat Evolution pokrenut je 2019. godine, a već godinu nakon toga održana je i prva virtualna zračna borba njihovog autopilota protiv pravih pilota F-16. Tada su algoritmi s ukupnih 5:0 pobijedili vojne pilote, što je bio prvi veliki korak u razvoju tehnologije za autonomni let borbenih lovaca. Prva prava borba u zraku dogodila se u rujnu prošle godine u zračnoj bazi Edwards u Kaliforniji, no to je objavljeno tek sada. Testni program je, kažu, nastavljen i ove godine.

Tijekom testiranja mnogo se računa vodi o sigurnosti i etičkim principima korištenja umjetne inteligencije u vojne svrhe, kažu sudionici programa. Autonomni zrakoplov ispitan je u ofenzivnim i defenzivnim manevrima, u kojima su se "protivnici" približavali jedan drugome na oko 600 metara pri susretnim brzinama od 1,900 km/h, no nije otkriveno tko je u simuliranom okršaju pobijedio (ako je uopće bilo pobjednika).