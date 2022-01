Ratno zrakoplovstvo SAD-a ulaže u novi nadzvučni putnički zrakoplov

Boom Supersonic, američka kompanija koja obećava vratiti nadzvučnu putničku avijaciju na staze stare slave, prekinute umirovljenjem Concordea, dobila je novog strateškog partnera. Prošloga ljeta njihove je avione naručio tamošnji avioprijevoznik United Airlines, a sada je svoj interes iskazao i netko daleko bitniji i moćniji – Ratno zrakoplovstvo SAD-a.

Istraživanje i razvoj

Oni će s Boomom pokrenuti strateško partnerstvo u trajanju od tri godine, a pritom će u njihove projekte i tehnologije uložiti i do 60 milijuna dolara. Za ulaganje i ubrzanje napretka komercijalne tehnologije bit će zaduženi odjeli AFWERX, inače zadužen za inovacije, te AFVentures, kroz koji se usmjeravaju investicije. Ovaj ugovor (službenog naziva STRATFI) jedna je od njihovih najvećih investicija koja pokazuje predanost nadzvučnoj avijaciji, objavljeno je iz Booma i Ratnog zrakoplovstva.

Osnova suradnje bit će istraživanje i razvoj povezani uz Boomov zrakoplov Overture, koji će biti sposoban letjeti brzinama do 1,7 Macha i pritom prevoziti između 65 i 88 putnika. K tome, pogonit će ga potpuno ekološki održivo aviogorivo, pa će od svojeg prvog dana to biti projekt s neto nultim emisijama ugljičnih spojeva. Trenutačni plan kaže da će novi zrakoplov u proizvodnju ući 2023. godine, biti dovršen do 2025., a da bi u komercijalnu upotrebu mogao ući do kraja desetljeća.

Moguća primjena u logistici

Ugovor STRATFI ubrzat će ključne dijelove dizajna i razvoja, kao što su testiranja u zračnim tunelima i razvoj pogonskih sustava. Ovo ulaganje nije prva suradnja Ratnog zrakoplovstva i Boom Supersonica, jer su još u rujnu 2020. godine bili potpisali prvi ugovor, ali značajno manjeg opsega.

Kad je riječ o motivima za ulaganje u nadzvučni putnički zrakoplov, partneri pojašnjavaju kako je riječ o proširenju napora vladajućih, s ciljem da SAD ostane lider u razvoju nadzvučne avijacije. No, kažu i kako bi neka od izvedenica zrakoplova Overture u budućnosti mogla poslužiti Ratnom zrakoplovstvu donijeti stratešku mogućnost brzog logističkog prijevoza tereta diljem svijeta. Potencijalnu ulogu ovog zrakoplova vide u prijevozu istaknutih dužnosnika, izviđanju, prikupljanju informacija, kao u drugim vojnim primjenama.

Supertvornica

Kako bi ostvarili sve svoje planove, Boom Supersonic je nedavno najavio i da će u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini početi graditi svoju novu "supertvornicu", u kojoj planiraju u narednih deset godina zaposliti više od 2.400 stručnjaka. Na istoj će se lokaciji tako naći njihovi proizvodni pogoni, linija za sklapanje zrakoplova, testni centar i mjesto za isporuku zrakoplova kupcima.