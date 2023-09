Ratnom zrakoplovstvu SAD-a isporučena prva eVTOL letjelica, 6 mjeseci prije roka

Električni leteći taksi s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL), izrađen u kompaniji Joby Aviation, prva je komercijalna letjelica tog tipa službeno isporučena jednom kupcu na području SAD-a. Tvrde tako njegovi tvorci, koji su prvi primjerak svoje letjelice ovoga ponedjeljka službeno uručili naručitelju, Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, u njihovoj zračnoj bazi Edwards u Kaliforniji. Isporuka je dio ugovora o suradnji vrijednoga 131 milijun američkih dolara, a obuhvaća ukupno devet primjeraka letjelica, koje će Joby izraditi za istog kupca.

U vremenima kada stalno čitamo o "tehnologijama budućnosti", poput letećih i/ili samovozećih automobila, koje nikako da postanu stvarnost, pomalo je neobično vidjeti da je nešto u toj domeni dovršeno – i to prije roka. Joby je svoj eVTOL, naime, morao isporučiti tek sljedeće godine, kroz otprilike šest mjeseci. No, osoblje u bazi Edwards imat će ga prilike testirati već sada.

Slijedi testiranje

Osim njih, u testiranju mogućnosti zračnog taksija sudjelovat će i NASA. Jobyjeva će letjelica morati dokazati da je sposobna poslužiti u različitim logističkim misijama, prevoziti ljude i terete, ali i uklopiti se u vojne i civilne letačke operacije diljem SAD-a te unaprijediti industriju letećih taksija. Taj će proces pomoći i proizvođaču u ostvarenju njihove misije – komercijalne usluge prijevoza putnika eVTOL letjelicama na tržištu već 2025. godine.

Jobyjev leteći taksi u letu mijenja konfiguraciju krila i orijentaciju svojih šest rotora te prelazi u horizontalni let, poput onoga kod klasičnih zrakoplova. Najviša brzina trebala bi mu biti oko 320 km/h, dolet s jednim punjenjem baterija iznosit će oko 250 kilometara, a sama letjelica trebala bi, unatoč šest velikih elisa koje ju pogone, biti oko 100 puta tiša od konvencionalnog putničkog helikoptera (80 naprama 110 dB). Sposobna je, uz pilota, ponijeti u zrak još do četiri osobe, sve bez štetnih lokalnih emisija. Razvoj su investicijama do sada pomogli Delta Air Lines i Toyota, njihov najveći vanjski dioničar.