Dva leteća automobila dobila dozvole za pokusne letove u SAD-u

Električni multirotorski zrakoplovi s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL) budućnost su gradskog luksuznog prijevoza – barem nas tako uvjeravaju deseci kompanija, koje ih razvijaju u nekom obliku. Iako gotovo svakog tjedna vidimo određene prototipe, koncepte i najave u tom smjeru, malo je proizvođača do sada doguralo do iole iskoristivog letećeg automobila. No, protekloga tjedna čak su dvije američke kompanije prijavile kako su od tamošnje Agencije za zrakoplovstvo (FAA) dobile dozvole za pokusne letove.

Joby Aviation

Prvi od njih je poznati nam Joby Aviation, koji svojim multirotorskom dronom privlači pozornost već godinama. Posebna plovna dozvola FAA omogućit će im sada obavljanje testnih letova svojim prvim produkcijskim modelom, prototipom koji je gotovo pa spreman za serijsku proizvodnju. U cijelom projektu strateški partner i investitor im je automobilski div Toyota.

Jobyjev leteći taksi pogonjen vertikalno polijeće i slijeće. U letu, pak, mijenja konfiguraciju krila i orijentaciju svojih šest rotora te prelazi u horizontalni let, poput onoga kod klasičnih zrakoplova. Najviša brzina trebala bi mu biti oko 320 km/h, dolet s jednim punjenjem baterija iznosit će oko 250 kilometara, a sama letjelica trebala bi, unatoč šest velikih elisa koje ju pogone, biti oko 100 puta tiša od konvencionalnog putničkog helikoptera.

Njihovi pretprodukcijski modeli od 2017. godine preletjeli su, kažu, gotovo 50 tisuća kilometara. Ova dozvola još je jedan korak ka punoj certifikaciji ove eVTOL letjelice i serijskoj proizvodnji, koja će se odvijati u Kaliforniji. Nakon ove runde testiranja očekuje se da će prvi primjerak biti isporučen kupcu, Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, koje će u zračnoj bazi Edwards već sljedeće godine početi ispitivati koristi ovakvih letjelica u vojne logističke svrhe.

Alef Aeronautics

Druga američka kompanija, koja se pohvalila istom vrstom dozvole, jest Alef Aeronautics – proizvođač letećeg automobila Model A. Ovdje se radi o punokrvnom automobilu, koji je sposoban voziti cestom, a potom se i vinuti u zrak.

Na taj način bi na cesti mogao prijeći oko 320, a zrakom oko 180 kilometara. Pogon vozila je također baterijsko-električni, s osam rotora, ali bez otvorenih propelera, jer ih u potpunosti pokriva mrežasta gornja površina karoserije. U prototip se može smjestiti tek jedan putnik/pilot, a u budućnosti bi u kabini moglo biti mjesta za još jednu osobu. Planirana cijena Modela A je 300.000 dolara, a kupci se predbilježiti mogu već sada.

Komentirajući certifikat FAA, CEO kompanije Jim Dukhovny rekao je: "Ovo nam omogućava približiti se trenutku kada ćemo ljudima ponuditi ekološki prihvatljiviji način prijevoza te im uštedjeti sate i sate svakoga tjedna. Ovo je maleni korak za zrakoplove, ali velik za automobile".