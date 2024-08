Sudar dvaju borbenih aviona Rafale iznad Francuske

Na nebu iznad istočnog dijela Francuske, na granici regija Vosges i Meurthe-et-Moselle, ove su se srijede sudarila dva borbena aviona Rafale. Pripadali su francuskoj Tranzicijskoj eskadrili Aquitaine, stacioniranoj u zračnoj bazi Saint-Dizier – Robinson.

U nesreći su sudjelovali jedan Rafale varijante B, dvosjed s dva pilota (jedan od kojih je navodno bio instruktor) te jedan jednosjed, Rafale C. Pilot potonjega je pronađen i u dobrom je stanju, objavio je francuski ministar obrane Sébastien Lecornu, dok se za dvojicom iz prvog zrakoplova u trenutku nastanka ove vijesti još traga. Na potrazi su angažirane vojne i policijske snage.

Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle.



Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024

Prema prvim informacijama radi se o izravnom sudaru dvaju aviona u letu, a budući da je objavljeno da su bili dijelom navedene trenažne eskadrile, može se zaključiti da je do nezgode došlo tijekom obuke. Eskadrila Aquitaine ima ključnu ulogu u Ratnom zrakoplovstvu Francuske, jer upravo ona obučava pilote s drugih tipova zrakoplova na let na Rafaleima. Njihovi napredni treninzi osiguravaju da piloti razviju sve potrebne vještine za upravljanje Rafaleima u svim oblicima misija, od obrambenih preko izviđačkih do napadačkih.

Hrvatska je kupila 12 Rafalea

Ovo nije prvi incident tog tipa za Rafale. Sudar u zraku dogodio im se i 24. rujna 2009. godine, kad su se dva zrakoplova Mornarice sudarila pri povratku na nosač aviona Charles de Gaulle, 30-ak kilometara od grada Perpignan na jugu Francuske. Tada je poginuo jedan od testnih pilota, a drugi je spašen. Od značajnijih incidenata, moguće je pronaći podatke o još tri gubitka aviona u sastavu Oružanih snaga Francuske – dva mornarička i jednom Ratnog zrakoplovstva.

Samo jedan gubitak tog aviona dogodio se u sklopu operativnog djelovanja 2010. godine dok je zrakoplov, također s nosača Charles de Gaulle, pogreškom pilota ostao bez goriva i pao u Arapsko more. Bilo je to u vrijeme obavljanja misije potpore savezničkim snagama u Afganistanu. Ostale nesreće spomenute dogodile su se u sklopu trenažnih letova.Niti jedan Rafale dosad, koliko je poznato, nije izgubljen zbog tehničkog kvara, već je svaki put tome kumovala ljudska pogreška.