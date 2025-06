Francuzi će moći gledati TV kanale uživo unutar Netflixa

Netflix je još 2020. u Francuskoj testirao linearnu TV funkciju 'Direct', no ovo je prvi put da servis ugošćuje TV kanale vanjskog partnera

Od ljeta 2026. pretplatnici Netflixa u Francuskoj moći će pratiti programe komercijalne televizije uživo bez napuštanja Netflixa. Rezultat je to partnerstva Netflixa i francuske medijske kuće TF1 Group, u sklopu kojeg će korisnicima biti dostupni TF1-ovi besplatni kanali uživo te sadržaj s platforme TF1 Plus i to bez naknade.

„Ovo je prvo ovakvo partnerstvo koje ujedinjuje naše prednosti u pružanju vrhunskog sadržaja i izvrsnog korisničkog iskustva otkrivanja sadržaja. U suradnji s vodećim francuskim televizijskim emiterom, pružit ćemo francuskim korisnicima još više razloga da svakodnevno dolaze na Netflix i ostanu s nama za sve što žele gledati“, izjavio je izvršni direktor Netflixa Greg Peters.

Suradnja uključuje prijenose velikih sportskih događaja, igranih serija, sapunica te raznoraznih emisija. Iako financijski detalji nisu objavljeni, ovaj bi potez Netflixu mogao pomoći i u ispunjavanju zakonske obveze ulaganja dijela prihoda ostvarenog u Francuskoj u lokalni audiovizualni sadržaj.

Uz to, nagađa se da bi ovaj dogovor mogao otvoriti vrata sličnim suradnjama diljem Europe, osobito za televizijske kuće koje se bore zadržati publiku u eri sve dominantnijih streaming servisa.