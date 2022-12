Virgin Atlantic će odraditi prvi prekooceanski let na avionsko gorivo "iz friteze"

Prvi povijesni transatlantski let komercijalnim putničkim zrakoplovom na isključivo održivo avionsko gorivo bit će obavljen na relaciji London – New York tijekom sljedeće godine

Britanski konzorcij, koji čine Rolls-Royce, Boeing, Imperial College London, Sveučilište Sheffield, Rocky Mountain Institute, ICF Sustainable Aviation, vlasti Ujedinjenog Kraljevstva te Virgin Atlantic, sljedeće će godine kao prvi u svijetu organizirati komercijalni let zrakoplovom od Londona do New Yorka, potpuno neto ugljično neutralan. Vlasti UK financirat će povijesni let, a on će biti obavljen Virginovim zrakoplovom Boeing 787, s motorima tipa Rolls-Royce Trent 1000, pogonjenima 100% održivim avionskim gorivom (sustainable aviation fuel, SAF).

Ekološki transatlantski let

Plan je da zrakoplov poleti s londonske zračne luke Heathrow i sleti na njujorški JFK, što je jedna od najgušće pokrivenih avionskih ruta na svijetu. Korištenjem 100% SAF goriva umjesto kerozina, emisije ugljika bit će smanjene za 70%. Ostatak emisija bit će anuliran kupovinom biochar kredita, tj. ulaganjem u projekt koji trajno pohranjuje ugljik na ekološki prihvatljiv način.

Održivo avionsko gorivo korišteno na ovom letu bit će primarno načinjeno od korištenog jestivog ulja i masti, dakle otpadnog materijala također s niskim ekološkim utjecajem. Projekt ima za cilj pokazati održivost i isplativost avijacije s nultim neto emisijama, a vlasti Ujedinjenog Kraljevstva nadaju se kako bi u industriji dekarbonizacije zračnog prometa mogao biti ostvaren promet od 2,4 milijarde funti do 2040., uz otvaranje 5.200 radnih mjesta do 2035. godine. To je cilj njihove strategije "Jet Zero", kroz koju bi sav zračni promet do 2050. godine trebao biti ostvaren uz neto nulte emisije.

Pionirski pothvat Virgin Atlantica i partnera bit će prvi komercijalni let na 100% SAF gorivu. Do sada ono se miješalo 50:50 s klasičnim kerozinom. Sličan pothvat obavio je prošloga mjeseca zrakoplov Airbus A330 britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF), a sljedeće će godine isto biti ponovljeno i s civilnim putničkim zrakoplovom.

Rolls-Royce također ovime želi pokazati da će njihov motor Trent 1000, koji već sada rani na 50%-tno SAF gorivo, tijekom sljedeće godine biti potpuno spreman za prelazak na to ekološko gorivo. Virgin Atlantic napominje kako su oni pioniri na ovom području, budući da su 2018. odradili prvi let komercijalnog zrakoplova ikada, djelomično pogonjen održivim avionskim gorivom. Bio je to let Boeingom 747 od Orlanda do Londona, a gorivo je proizveo američki LanzaTech.