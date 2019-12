Mp3tag 2.99a - Specijalac za metapodatake

Mp3tag je jedan od onih alata koji ne treba posebno predstavljati no svakako valja povremeno na njega podsjećati. Naime, uređivanje metapodataka u audiodatotekama nije baš lagan posao i to pogotovo ako među tim datotekama vlada potpuni kaos što, na žalost, nerijetko i jest slučaj. Srećom, postoje alati koji upravo taj posao čine daleko lakšim, a ovo je jedan od ponajboljih.

Razloga za to ima više, no najvažniji je taj da je Mp3tag prilično dobro opremljen, a istodobno iznimno jednostavan za korištenje. No ne samo to. Ne usredotočuje se samo na format Mp3, nego zna raditi i s drugim audioformatima kao što su AAC ili FLAC, pa čak i s videodatotekama u formatu MP4 što ga samo čini dodatno upotrebljivim.

Prednost mu je i činjenica da nudi niz praktičnih mogućnosti, a jedna od njih je da će, primjerice, za popunjavanje metapodataka iskoristiti sam naziv datoteke (ako taj naziv uopće ima smisla). Dakako, nije mu strano ni preuzimanje informacija sa servisa kao što su Discogs, freedb i MusicBrainz kako bi posao uređivanja metapodataka učinio još bezbolnijim i jednostavnijim (može preuzimati i naslovnice albuma). Dobar je štos i to što se integrira u sustav što znači da je dostupan s kontekstnog izbornika. Ako ga se primijeni na mapu koja sadrži MP3 datoteke, sve će ih prikazati i to rekurzivno, zajedno s podmapama i tako olakšati da ih se opremi odgovarajućim metapodacima.

Preuzimanje naslovnica albuma nije mu strano, no Mp3tag krije i brojne druge zgodne mogućnosti i sitnice. Primjerice, u svakome trenutku može audiodatoteke preimenovati prema metapodacima ili, pak, obratno…

Sučelje mu je vrlo intuitivno, a opcije dobro razmještene. Ipak, kako su mu ikone na alatnoj traci prilično malene, ne treba se libiti eksperimentiranja s onime što je dostupno, a nije na odmet niti provjeriti što se sve krije na i kontekstnom izborniku. Sve kako bi se njime u potpunosti ovladalo.

Mp3tag briljira što s tiče preuzimanja podataka o pjesmama unutar albuma s podržanih servisa, no nije baš tako dobar kada treba identificirati individualne audiodatoteke iako će i u tom smislu poslužiti. Sve u svemu, teško je naći praktičniji alat za uređivanje metapodataka audiodatoteka koji, pri svemu tome, ne stoji ni lipe.

Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows URL: www.mp3tag.de