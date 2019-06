WizFile 2.06 - Munjevito pretraživanje

Riječ je o nešto manjem poznatom alatu koji se ne može baš pohvaliti bogatom opremom i mogućnostima, no sve to nadoknađuje ogromnom brzinom kojom će prikazati rezultate kod pretraživanja. Oni koji žele daleko snažniji i opremljeniji alat, neka provjere što nudi Everything. Jedna od zgodih stvarčica kod WizFilea je to što ga se ne mora nužno instalirati, već ga se može koristiti i kao portabilni program ali i to što je jako brz. No, kako WizFile uspijeva munjevito prikazati rezultate pretraživanja? Nije riječ o ničemu tajnovitom. Naime, slično kao što to rade i ostali alati ovoga tipa, WizFile se također oslanja na indeksiranje i onda kontinuirani nadzor promjena u MFT-u (Master File Table) koji je elementaran dio datotečnog sustava NTFS.

Konfiguracija je prilično rudimentarna no moguće je uređivati ili dodavati gotove filtre za pretraživanje (kategorije koje okupljaju različite tipove datoteka)

Drugim riječima, WizFile zapravo neće tražiti datoteke tako da mukotrpno pregledava sadržaj svih lokalnih diskova, nego će zaviriti u svoj indeks i vrlo brzo izbaciti rezultate. S obzirom na asketsku prirodu alata, izostala je klasična dokumentacija no nije se teško snaći. Za pretraživanje je dovoljno tek unijeti proizvoljan pojam, a ako se želi biti nešto precizniji, i to je moguće. Naime, moguće je koristiti zamjenske znakove kao što su zvjezdica ili upitnik, a tu je i mogućnost korištenja logičkih operatora (I/ILI). Primjerice, kada se žele pronaći datoteke u kojima se u nazivu na trećem mjestu nalazi slovo „d“ valja upisati nešto poput a?d*. Kada se žele pronaći i PNG i JPG datoteke, upisat će se nešto poput *.png|*.jpg.

Konfiguracija programa je podjednako rudimentarna, no moguće je uređivati ili dodavati gotove filtre za pretraživanje, a pretraživanje je moguće ograničiti samo na određene diskove ili mape. Osim toga, tu su još neke praktične sitnice kao što je otvaranje mape gdje se datoteka nalazi putem skočnog izbornika kao i pokretanje naredbenog retka s tom putanjom.

Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows URL: www.antibody-software.com