XnConvert 1.80 - Konverzija grafičkih formata

Sjajan alat koji će u tren oka na većem broju fotografija primijeniti niz efekata, promijeniti im veličinu i zatim ih pretvoriti u neki drugi grafički format i to jedan od 500 koliko ih podržava...

Konvertirati oveći broj fotografija i pri tome na njima odraditi osnovne uređivačke zahvate kao što je promijeniti im veličinu ili primijeniti neki od efekata definitivno nije lak posao, no kada se u ruke uzme odgovarajući alat, stvari postaju sasvim drugačije. XnConvert je upravo takav program, a jedna od njegovih ključnih prednosti činjenica je da podržava više od 500 grafičkih formata. No to nije niti izbliza sve.

XnConvert se može pohvaliti praktičnom sučelju koje je podijeljeno na nekoliko kartica. Prva je namijenjena dodavanju fotografija (jednu po jednu ili skupno) i to tako da ih se dovuče u glavni prozor pri čemu je za neke formate, kao što je format RAW, moguće definirati i šačicu parametara. Nakon što su slike dodane, valja definirati što će se s njima događati. Dostupne akcije razdijeljene su u četiri kategorije, a u njima se može pronaći doista svašta.

Osim što se ističe podrškom za petstotinjak grafičkih formata, ugodno iznenađuje i akcijama koje je moguće izvesti na slikama koje se slijedno obrađuje

Od onih posve klasičnih osobina kao što je definiranje izlazne veličine ili rotacije slike i dodavanja vodenog žiga, preko dodavanja teksta i rezanja, pa do onih koje se rjeđe susreću u alatima ove vrste. Primjerice, moguće je primijeniti maske, zamijeniti boje, dodati efekt vinjete, izvesti ICC konverziju ili promijeniti dimenzije pozadine fotografije.

U preostale tri kategorije pronaći će se na desetke drugih sjajnih mogućnosti, od primjene raznovrsnih specijalnih efekata i filtara, pa sve do onih ozbiljnijih mogućnosti kao što je poravnavanje histograma, ugađanja levela ili ugađanja balansa boja i štošta drugo.

Na koncu ostaje još definirati izlazne parametre, a prije svega, odrediti koji će se od petstotinjak izlaznih formata koristiti. Zgodno je i to što XnConvert podržava i formate koji mogu sadržavati više stranica, a pri određivanju naziva datoteka moguće je poslužiti se i predlošcima pa je XnConvert moguće iskoristiti i kao alat za masovno preimenovanje slika.

Jednom kada je sve podešeno, ostaje tek pokrenuti proces konverzije. To mu je ujedno i najveća zamjerka, sam proces nije pretjerano brz, no sve ovisi o broju slika, količini efekata i drugih postavki. To samo znači da u nekim slučajevima valja biti strpljiv. U svakom slučaju, ovo je odličan alat za slijednu konverziju velikog broja grafičkih formata.



Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows URL: https://www.xnview.com/en/xnconvert/