Activision Blizzard otkrio razloge razilaženja s kreatorima Destinya

Početkom godine je vijest o razlazu Activision Blizzarda i developerskog tima Bungie odjeknula kao bomba, a na nedavnoj konferenciji za ulagače je napokon otkriveno zašto je do toga došlo

Za razliku od ostalih velikih franšiza Activision Blizzarda kao što je World of Warcraft ili primjerice Call of Duty, Destiny je prema izdavačkom ugovoru iz 2010. godine ostao u rukama svojih tvoraca Bungiea. Krajem prošle godine je Bungie izrazio želju za razlazom iako je ugovor potpisan na deset godina i trebao bi biti na snazi i iduće godine, da bi početkom siječnja zajedničkim priopćenjem objavili kako Bungie preuzima sva izdavačka prava i obveze za Destiny, dok će se Activison posvetiti vlastitim franšizama. Obzirom da Activision nije baš poznat kao tvrtka široke ruke kada je riječ o poslovnim odlukama, ovakav razvoj događaja je bio čudan svima, no sada je poznato i zašto su tako lako prepustili jedan od najpoznatijih serijala njihovim tvorcima.

Tijekom nedavne konferencije na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati uz puno riječi hvale na račun "rekordne godine" i nešto manje na restrukturiranje tvrtke što je proces koji je samo dan-dva nakon najave rezultirao gubitkom posla za 800 radnika Activision Blizzarda, predsjednik i COO Coddy Johnson je izjavio kako je uvjeren da je odluka o razlazu ispravna. Istu je opisao kao zajedničku i "pravim putem" za obje strane, da bi kasnije nadodao kako je Destiny dobio pozitivne kritike na račun kvalitetnih sadržaja, no nije ispunio njihova financijska očekivanja zbog čega su pristali vratiti izdavačka prava u ruke Bungiea.

Vodstvo Activisiona je jednostavno zaključilo kako Destiny u ovoj godini ponovo neće ostvariti značajniji profit, a i Johnson je izjavio kako su uz ovaj serijal "vezani njihovi najvažniji resursi - developeri". Naima, kako bi ubrzali dodavanje novih sadržaja u Destiny, Bungieu su dodijeli na ispomoć vlastite razvojne timove High Moon Studios i Vicarious Visions. Iako će u ovom tranzicijskom razdoblju isti i dalje obavljati posao za Bungie kao i do sada, nakon njega će se moći posvetiti drugim projektima Activisiona. Prema najavi, broj developera na franšizama kao što su Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone i Diablo bi se u 2019. trebao u prosjeku povećati za 20 posto, iako nema informacija hoće li upravo spomenute podružnice raditi na nekima od njih. Kako tome u prilog ide otpuštanje 800 zaposlenika, odnosno osam posto ukupne radne snage, ne znamo, no kako god bilo, Destiny je sada u potpunosti u vlasništvu svojih tvoraca.