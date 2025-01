Lenovo na CES-u predstavio AI inovacije za poslovne korisnike, gamere i kreativce

Temelj inovacije Lenova predstavlja vizija Smarter AI for All koja integrira najnovije AI mogućnosti u Copilot+ računala i rješenja. Na čelu ove inicijative je Lenovo AI Now, personalizirani AI asistent temeljen na Meta Llama 3 modelu, koji omogućuje obradu prirodnog jezika za zadatke poput sažimanja dokumenata, dohvaćanja informacija iz baze znanja i pomoć u radu. Dodatno, Legion Space, ujedinjena gaming platforma Lenova, koristi AI za pružanje značajki poput personalizirane analize igre, alata za stvaranje sadržaja i sinkronizacije uređaja, osiguravajući da gameri uživaju u optimiziranom i sveobuhvatnom iskustvu unutar Lenovo Legion ekosustava.

ThinkPad X9 Aura Edition

Najnovije Copilot+ PC uređaje iz ThinkPad i ThinkBook serija Lenovo je prilagodio modernim radnim prostorima i profesionalcima. ThinkPad X9 Aura Edition sa 14“ i 15“ OLED zaslonima pružaju performanse i učinkovitost profesionalne klase s Intel Core Ultra procesorima i naprednim AI alatima poput Lenovo AI Now za automatizaciju zadataka i optimizaciju radnih procesa. Nove ThinkPad X9 Aura Edition prijenosnike odlikuje novi elegantni, progresivni dizajn i sigurnost na razini tvrtki.

Lenovo je za X9 prijenosnike pripremio i par dodataka – Lenovo X9 Charging GaN Dock, kompaktni hub s HDMI 2.1, USB-C i podrškom za SD kartice. Zatim tu je i bežični miš za više uređaja koji dolazi u X9 izdanju, a koji omogućuje povezivanje tri uređaja i prilagodljivu AI Now tipku. Lenovo TWS slušalice također dolaze u X9 izdanju, a odlikuju ih vrhunski zvuk, automatsko prebacivanje i poništavanje buke uz kristalno jasnu komunikaciju. Origami X9 zaštitne navlake mogu se koristiti i kao stalci za radnu površinu, a izrađene su od recikliranih materijala.

Profesionalnim korisnicima namijenjene su i QHD i 4K Pro web kamere koje su certificirane za Microsoft Teams i koje su opremljene s AI-poboljšanim značajkama poput praćenja sudionika, prilagodne osvjetljenja i optimizacije slike u stvarnom vremenu.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable opremljen je s pomičnim zaslonom koji se širi vertikalno s 14“ na 16,7“. Odlikuju ga funkcionalnosti poput podijeljenog zaslona, opcije virtualnih zaslona te se temelji na snažnim Intelovim Core Ultra procesorima.

ThinkCentre

Unutar ThinkCentre serije Lenovo je predstavio desktop rješenja ThinkCentre M90a Pro Gen 6, ThinkCentre neo 50q QC i ThinkCentre neo Ultra Gen 2. M90a Pro je All-in-ome AI desktop računalo sa 27“ QHD zaslonom. Opremljen je s AI alatima za suzbijanje buke i usmjerenim zvukom za poboljšana virtualna okupljanja, kako privatna tako i poslovna. Neo 50q QC prvi je komercijalni desktop na svijetu kojeg pokreće Snapdragon X Series, nudi AI potpomognute radne procese u malom kućištu od jedne litre. Neo Ultra druge generacije kompaktan je i moćan uređaj s Intel Core Ultra procesorima i Thunderbolt 4 priključcima.

Yoga (9i)

Unutar Yoga serije predstavljeni su prijenosnici Yoga Slim 9i, Yoga Book 9i, Yoga 9i 2-u-1 Aura Edition, Yoga Slim 7i Aura Edition, Yoga 7i 2-u-1 te tablet Yoga Tab Plus. Yoga Slim 9i prvo je prijenosno računalo s tehnologijom kamere ispod zaslona (CUD) s omjerom zaslona od 98% i 4K PureSight Pro OLED zaslonom. Dodatni plusevi kod ovog Copilot+ modela su snažni Core Ultra procesori te dugotrajna baterija – do 17 sati s jednim punjenjem. Yoga Book 9i ima opremljen je s dvostrukim OLED zaslonom, AI alatima poput Smart Note i Smart Reader koji služe za izradu bilješki, odnosno za AI-generirane sažetke knjiga. Yoga 9u 2-u-1 Aura Edition konvertibilni je Copilt+ PC s Intelovim Core Ultra procesorima, Lenovo Aura Edition značajkama za prilagodbu, dijeljenje fotografija i pristup podršci.

Yoga (7i)

Yoga Slim 7i Aura Edition opremljen je sa 2,8K OLED zaslonom i Aura Edition značajkama uključujući i Smart Modes za personaliziranu produktivnost. Yoga 7i 2-u-1 dolazi u opcijama u 14“ i 16“ opcijama, s OLED PureSight zaslonima.

IdeaPad Pro 5i i IdeaCentre

IdeaPad serija pokrivena je sa prijenosnikom IdeaPad Pro 5i s Core Ultra procesorima, NVIDIA GeForce RTX grafikom, OLED zaslonom. Ljubitelji desktop računala dobili su dva nova modela iz IdeaCentre serije – IdeaCentre Mini x i IdeaCentre Tower dok su studenti dobili dva nova tableta Idea Tab Pro i Lenovo Tab. Mini x kako mu samo ime kaže odlikuju male dimenzije, kućište od svega jedne litre, dok Tower ima zapremninu od 17 litara. Mini se temelji na Snapdragon X Series, a Tower na Intel Core Ultra procesorima i NVIDIA GeForce RTX grafičkim karticama.

Idea Tab Pro, Lenovo Tab i Yoga Tab Plus

Idea Tab Pro opremljen je sa Circle to Search i Google Gemini, 3K zaslonom i MediaTek Dimensity 8300 procesorom. Lenovo Tab, svestrani je tablet za zabavu sa 10,2“ zaslonom i prilagodljivim kućištima. Najsnažniji među tabletima je Yoga Tab Plus koji je ujedno i prvi Lenovo on-device AI tablet. Riječ je o ovećem tabletu s 12,7“ zaslonom rezolucije 3K. zaslon je otporan na odsjaj. Pokreće ga Snapdragon 8 Gen 3 procesor, a opremljen je i Ai alatima poput AI Note i AI Transcript za poboljšanu produktivnost i kreativnost.

Lenovo je na CES-u 2025 predstavio i vizionarske AI koncepte koji ističu budućnost pametne, adaptivne tehnologije:

AI Display: Integrira AI kako bi optimizirao interakciju s korisnikom s funkcijama poput automatske rotacije zaslona, povišenja i nagiba, upozorenja na držanje tijela i glasovnog upravljanja za pametnije i zdravije korisničko iskustvo.

AI Travel Set: AI prijenosni uređaji, uključujući narukvicu i privjesak, koji pružaju personalizirano praćenje aktivnosti, uvid u produktivnost i prijevod jezika u stvarnom vremenu za svjetske putnike.

Lenovo Action Assistant: AI asistent kojeg pokreće Large Action Model koji automatizira složene zadatke pretvaranjem prirodnog jezika u izvršne korake, pojednostavljujući radne tokove za profesionalce.

AdaptX Mouse: Modularni, višenamjenski miš koji se pretvara u ergonomski alat, putni hub ili hitnu punjač, spajajući praktičnost s prenosivošću.

AI Slušalice: Napredne slušalice s real-time glasovnim prijevodom, suzbijanjem buke prema glasovnom otisku i AI-generiranim kloniranjem glasa za besprijekornu, autentičnu komunikaciju.

Ovi koncepti usmjereni prema budućnosti naglašavaju predanost Lenova spajanju najnovije AI tehnologije s dizajnom usmjerenim na korisnika, stvarajući rješenja koja predviđaju buduće potrebe i redefiniraju produktivnost, suradnju i prilagodljivost.